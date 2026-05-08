18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
463.41
546.27
6.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
08.05.2026, 12:00

Как в Актау готовят военных водолазов?

Общество 0 1 416 Ольга Максимова

В Центре подготовки военных водолазов Военно-морских сил в Актау обучают специалистов для выполнения задач под водой - обследования и ремонта кораблей, участия в поисково-спасательных операциях и работы со взрывоопасными предметами, передаёт Lada.kz со ссылкой на khabar.kz.

Иллюстративное фото: envato.com
Иллюстративное фото: envato.com

Похожие новости

Учебный бассейн - место, где отрабатывают базовые навыки работы под водой. Шесть метров глубины и тренировки, максимально приближённые к реальным условиям. Курсанты выполняют задания в снаряжении, учатся двигаться в ограниченном пространстве и работать в паре. При слабой видимости ориентируются не по зрению, а по отработанным действиям и сигналам. Здесь же моделируют нештатные ситуации - от потери ориентации до отказа оборудования.

Жанибек Газизов 12 лет служит водолазом. Начинал срочную службу в пограничных войсках, затем продолжил в Военно-морских силах. Проходил обучение в Индии, в его опыте — погружения на глубину более 50 метров. Сегодня он отвечает за подготовку курсантов - от теории до практических занятий и допуска к самостоятельной работе.

«Когда на глубине находишься, ощущаешь одиночество, естественно, слышишь своё дыхание, работу аппарата. Если сравнивать с гражданскими, мы, как военные водолазы, не имеем ограничений в работе и условиях. Требования немного другие. Если гражданские водолазы работают в комфортных условиях, то у нас бывают плохие условия, плохая видимость, работа в тёмное время суток. Мы можем работать под воздействием течения, в холодной воде. Даже если ты подобрал удобное для себя снаряжение по погоде, под водой могут произойти какие-то изменения», - рассказал Жанибек Газизов, начальник учебно-тренировочного комплекса водолазов В/Ч 29011.

В специальном модуле установлены велотренажёры. Здесь водолазы проходят нагрузочные тренировки в масках, а специалисты контролируют реакцию организма на гипоксию - недостаток кислорода. Такая подготовка помогает оценить выносливость военнослужащих при работе под водой.

«Служба мне нравится. Я сам из Актау, поэтому водолазное дело, думаю, мне пригодится в будущем. После армии хочу заниматься дайвингом и дальше развиваться в этом направлении. Под водой совсем другой мир. Сначала непривычно из-за снаряжения и ограниченной видимости, но со временем привыкаешь и учишься работать спокойно», - рассказал Дияс Бекзатулы, матрос В/Ч 29011.

Военные водолазы выполняют задачи, которые невозможно решить с поверхности. Они обследуют и ремонтируют подводную часть кораблей, участвуют в поисково-спасательных операциях, работают со взрывоопасными предметами, включая разминирование акватории.

Работа часто проходит при ограниченной видимости, в холодной воде и под воздействием течения. Поэтому здесь важны не только навыки, но и выдержка, точный расчёт и слаженные действия.

7
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь