Как в Актау готовят военных водолазов?

В Центре подготовки военных водолазов Военно-морских сил в Актау обучают специалистов для выполнения задач под водой - обследования и ремонта кораблей, участия в поисково-спасательных операциях и работы со взрывоопасными предметами, передаёт Lada.kz со ссылкой на khabar.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

Учебный бассейн - место, где отрабатывают базовые навыки работы под водой. Шесть метров глубины и тренировки, максимально приближённые к реальным условиям. Курсанты выполняют задания в снаряжении, учатся двигаться в ограниченном пространстве и работать в паре. При слабой видимости ориентируются не по зрению, а по отработанным действиям и сигналам. Здесь же моделируют нештатные ситуации - от потери ориентации до отказа оборудования.

Жанибек Газизов 12 лет служит водолазом. Начинал срочную службу в пограничных войсках, затем продолжил в Военно-морских силах. Проходил обучение в Индии, в его опыте — погружения на глубину более 50 метров. Сегодня он отвечает за подготовку курсантов - от теории до практических занятий и допуска к самостоятельной работе.

«Когда на глубине находишься, ощущаешь одиночество, естественно, слышишь своё дыхание, работу аппарата. Если сравнивать с гражданскими, мы, как военные водолазы, не имеем ограничений в работе и условиях. Требования немного другие. Если гражданские водолазы работают в комфортных условиях, то у нас бывают плохие условия, плохая видимость, работа в тёмное время суток. Мы можем работать под воздействием течения, в холодной воде. Даже если ты подобрал удобное для себя снаряжение по погоде, под водой могут произойти какие-то изменения», - рассказал Жанибек Газизов, начальник учебно-тренировочного комплекса водолазов В/Ч 29011.

В специальном модуле установлены велотренажёры. Здесь водолазы проходят нагрузочные тренировки в масках, а специалисты контролируют реакцию организма на гипоксию - недостаток кислорода. Такая подготовка помогает оценить выносливость военнослужащих при работе под водой.

«Служба мне нравится. Я сам из Актау, поэтому водолазное дело, думаю, мне пригодится в будущем. После армии хочу заниматься дайвингом и дальше развиваться в этом направлении. Под водой совсем другой мир. Сначала непривычно из-за снаряжения и ограниченной видимости, но со временем привыкаешь и учишься работать спокойно», - рассказал Дияс Бекзатулы, матрос В/Ч 29011.

Военные водолазы выполняют задачи, которые невозможно решить с поверхности. Они обследуют и ремонтируют подводную часть кораблей, участвуют в поисково-спасательных операциях, работают со взрывоопасными предметами, включая разминирование акватории.

Работа часто проходит при ограниченной видимости, в холодной воде и под воздействием течения. Поэтому здесь важны не только навыки, но и выдержка, точный расчёт и слаженные действия.