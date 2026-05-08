Startup Orda открывает путь жителям Актау в IT-бизнес

В Актау стартует новый поток региональной инкубационной программы Startup Orda по развитию IT-предпринимательства. Программа даёт возможность каждому желающему запустить собственный стартап всего за три месяца - даже без готовой идеи, передаёт Lada.kz .

Старт программы запланирован на июнь. Актау стал одним из шести городов наряду с Костанаем, Петропавловском, Кокшетау, Актобе и Талдыкорганом. Участвовать бесплатно могут все желающие старше 16 лет.

Startup Orda предлагает интенсивную офлайн-программу на базе Mangystau Hub. Участники пройдут путь от идеи до создания минимально жизнеспособного продукта (MVP), примут участие в практических воркшопах, будут работать с трекерами и экспертами, а также научатся выстраивать бизнес - модель и тестировать гипотезы.

Программа станет возможностью для местных жителей реализовать свои идеи и выйти на национальный и международный уровень в сфере технологий.

«Уникальность Startup Orda в том, что мы не ждём готовых предпринимателей — мы создаём их с нуля. Это не просто обучение, а среда, где за короткий срок формируется мышление основателя: через практику, ошибки и постоянную работу с трекерами. При этом лучшие стартапы первого потока 2026 года получат возможность участия в Startup Alley на международной площадке Digital Bridge, а также доступ к полуфиналу Astana Hub Battle», - отметил Диан Айбашпанов, директор офиса регионального развития Astana Hub.

По итогам предыдущего потока на участие было подано 752 заявки со всей страны, а 205 стартапов дошли до финального этапа программы.

Прием заявок уже открыт. Подать заявку можно до 25 мая включительно по ссылке.