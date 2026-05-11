18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
461.26
542.58
6.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
10.05.2026, 20:49

Дворы превратились в автомобильные пробки: жители Актау требуют решить проблему

Общество 0 847 Сергей Кораблев

Жители 11 микрорайона пожаловались на многолетнюю проблему с автомобильными заторами во дворах домов №18, №18А и №19. По словам горожан, узкий  проезд ежедневно оказывается перегружен машинами, сообщает Lada.kz.

Фото жителей дома №18 в 11 микрорайоне
Фото жителей дома №18 в 11 микрорайоне

Похожие новости

По словам жителей, серьезные трудности создают автомобили родителей, привозящих детей в детский сад, такси и припаркованный транспорт. Люди утверждают, что из-за узкой дороги машины могут двигаться только в одну сторону, а проехать спецтехнике становится практически невозможно.

Мусоросборной машине невозможно втиснуться, развернуться негде. Люди спокойно пройти не могут, а жители не могут выехать со двора из-за большого количества автомобилей, - говорят жильцы дома №18.

В связи с этим жители просят власти либо расширить проезд, либо ограничить движение транспорта на проблемном участке.

В городском акимате сообщили, что в текущем году на ямочный ремонт внутримикрорайонных дорог из местного бюджета выделено 50 миллионов тенге. На эти средства планируется отремонтировать около 5600 квадратных метров дорожного покрытия.

Сейчас уже подготовлена сметная документация и объявлен конкурс на определение подрядной организации. В первую очередь ремонт проведут в микрорайонах с наиболее изношенными дорогами и большим количеством ям.

При этом в городской администрации отметили, что средств на расширение внутримикрорайонных дорог и строительство парковочных мест пока недостаточно.

Подана дополнительная бюджетная заявка на выделение средств для расширения дорог и строительства автопарковок, - сообщили чиновники.

0
6
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь