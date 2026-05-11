Дворы превратились в автомобильные пробки: жители Актау требуют решить проблему

Жители 11 микрорайона пожаловались на многолетнюю проблему с автомобильными заторами во дворах домов №18, №18А и №19. По словам горожан, узкий проезд ежедневно оказывается перегружен машинами, сообщает Lada.kz .

Фото жителей дома №18 в 11 микрорайоне

По словам жителей, серьезные трудности создают автомобили родителей, привозящих детей в детский сад, такси и припаркованный транспорт. Люди утверждают, что из-за узкой дороги машины могут двигаться только в одну сторону, а проехать спецтехнике становится практически невозможно.

Мусоросборной машине невозможно втиснуться, развернуться негде. Люди спокойно пройти не могут, а жители не могут выехать со двора из-за большого количества автомобилей, - говорят жильцы дома №18.

В связи с этим жители просят власти либо расширить проезд, либо ограничить движение транспорта на проблемном участке.

В городском акимате сообщили, что в текущем году на ямочный ремонт внутримикрорайонных дорог из местного бюджета выделено 50 миллионов тенге. На эти средства планируется отремонтировать около 5600 квадратных метров дорожного покрытия.

Сейчас уже подготовлена сметная документация и объявлен конкурс на определение подрядной организации. В первую очередь ремонт проведут в микрорайонах с наиболее изношенными дорогами и большим количеством ям.

При этом в городской администрации отметили, что средств на расширение внутримикрорайонных дорог и строительство парковочных мест пока недостаточно.