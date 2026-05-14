«Опасно для детей»: в Актау просят ограничить учебное вождение в жилых зонах

Жители 33 микрорайона обратились к властям и полиции с требованием запретить автошколам проводить обучение вождению в жилом районе. Поводом для обращения стала трагедия в Кокшетау, где в смертельном ДТП за рулем находилась женщина без водительских прав, сообщает Lada.kz .

По словам жителей, за последние годы 33 микрорайон стал одним из самых оживленных в городе. Здесь расположены две школы, три государственных детских сада, несколько частных дошкольных учреждений, а также спортивная школа.

Да, у учебных автомобилей есть дополнительные педали и контроль со стороны инструктора, однако район стал слишком загруженным и опасным для обучения начинающих водителей, — говорится в обращении.

Проведение учебной езды в густонаселенном микрорайоне может создать угрозу для детей и пешеходов и привести к трагическим последствиям.

Корреспондент Lada.kz обратился в департамент полиции региона. Там сообщили, что обращение жителей принято во внимание.