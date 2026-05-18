В Актау предприниматель незаконно установил ограждение

Владелец одного из коммерческих объектов без соответствующего разрешения самовольно установил ограждение. Бизнесмену вынесли предупреждение, передает Lada.kz .

В ходе мониторинга отдел архитектуры и градостроительства города выявил незаконное ограждение территории.

Так, возле дома №14 в 13 микрорайоне владелец одного из коммерческих объектов самовольно установил ограждение без соответствующего разрешения.

По факту выявленного нарушения участковые инспекторы полиции вынесли бизнесмену предупреждение в соответствии со статьёй 505 КоАП РК.

Уважаемые жители города. Призываю всех соблюдать установленные требования, не допускать несанкционированных действий и совместно поддерживать чистоту и порядок на территории города, - отметил специалист Актауского городского отдела архитектуры и градостроительства Нурсултан Нурмуканов.

Для справки

Статья 505 – Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов.

Санкция предусматривает предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20 (86 500 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 30 (129 750 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 40 (173 000 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП (432 500 тенге).