19.05.2026, 09:38

Уведомление от налоговой довело жителя Мангистау до суда

Общество 0 2 249 Наталья Вронская

Специализированный межрайонный административный суд Мангистауской области признал незаконным уведомление управления государственных доходов по Тупкараганскому району, выставленное жителю Актау после продажи квартиры, передает Lada.kz.

Фото автора. Ключи добавлены при помощи ИИ

Как сообщили в пресс-службе суда, речь шла об уведомлении по результатам камерального контроля. Налоговый орган посчитал, что при продаже недвижимости владелец не задекларировал доход от прироста стоимости имущества и должен уплатить индивидуальный подоходный налог.

Сумма предполагаемого нарушения составила 887 500 тенге. Владелец недвижимости с таким решением налогового органа был не согласен и обратился в суд.

В ходе заседания было установлено, что спорная квартира изначально перешла истцу и его супруге ещё в 2004 году по договору мены. Тогда семья обменяла квартиру в 11 микрорайоне Актау на жильё в 27 микрорайоне, доплатив более 1 миллиона тенге.

Позже, в 2023 году, мужчина выкупил у супруги её половину квартиры за 8 миллионов тенге и оформил жильё полностью на себя. Уже в 2024 году квартиру продали за 16 875 000 тенге.

При этом налоговый орган, рассчитывая возможный доход от продажи, учёл только сумму в 8 миллионов тенге, заплаченную за вторую половину квартиры, и не принял во внимание, что половиной жилья истец владел ещё с 2004 года.

Кроме того, как отметил суд, УГД не запросило кадастровую стоимость квартиры на момент возникновения права собственности для корректного расчёта налога.

В результате уведомление признали незаконным и отменили.

Решение суда пока не вступило в законную силу. Также в отношении ответчика вынесено частное определение.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

