Уведомление от налоговой довело жителя Мангистау до суда

Как сообщили в пресс-службе суда, речь шла об уведомлении по результатам камерального контроля. Налоговый орган посчитал, что при продаже недвижимости владелец не задекларировал доход от прироста стоимости имущества и должен уплатить индивидуальный подоходный налог.

Сумма предполагаемого нарушения составила 887 500 тенге. Владелец недвижимости с таким решением налогового органа был не согласен и обратился в суд.

В ходе заседания было установлено, что спорная квартира изначально перешла истцу и его супруге ещё в 2004 году по договору мены. Тогда семья обменяла квартиру в 11 микрорайоне Актау на жильё в 27 микрорайоне, доплатив более 1 миллиона тенге.

Позже, в 2023 году, мужчина выкупил у супруги её половину квартиры за 8 миллионов тенге и оформил жильё полностью на себя. Уже в 2024 году квартиру продали за 16 875 000 тенге.

При этом налоговый орган, рассчитывая возможный доход от продажи, учёл только сумму в 8 миллионов тенге, заплаченную за вторую половину квартиры, и не принял во внимание, что половиной жилья истец владел ещё с 2004 года.

Кроме того, как отметил суд, УГД не запросило кадастровую стоимость квартиры на момент возникновения права собственности для корректного расчёта налога.

В результате уведомление признали незаконным и отменили.

Решение суда пока не вступило в законную силу. Также в отношении ответчика вынесено частное определение.