В Мангистау запущен цифровой консультант по налоговым и таможенным вопросам

С помощью цифрового консультанта жители региона могут узнать сведения о наличии либо отсутствии налоговой задолженности, а также самостоятельно исчислить налог на транспортные средства, передает Lada.kz .

Фото автора

В департаменте государственных доходов по Мангистауской области рассказали о преимуществах цифрового консультанта и о том, как им воспользоваться.

В целях оперативной помощи по разъяснению налоговых и таможенных вопросов органами государственных доходов реализован чат-бот в Telegram. SalyqBot – цифровой консультант, на казахском и русском языках, для удобства предусмотрена возможность входа с помощью QR-кода, - рассказали в ведомстве.

С помощью SalyqBot жители региона смогут:

мгновенно узнать сведения о наличии либо отсутствии налоговой задолженности;

самостоятельно исчислить налог на транспортные средства;

рассчитать суммы пени за несвоевременную уплату налогов;

узнать актуальную справочную информацию, пользоваться налоговым календарем;

по ключевым словам, получить полезную информацию по налоговому и таможенному законодательствам.

Жители региона смогут получать push-уведомления с напоминанием о сроках подачи отчётности, уплаты налогов, а также полезные новости и уведомления (рассылка формируется с учётом интересов пользователя – физического или юридического лица). Также предусмотрена возможность получения оперативной помощи по вопросам разблокировки банковских счетов, банкротства физических лиц, а также уплаты налогов на транспорт, землю и имущество, - пояснили в ДГД региона.

Напомним, ранее в ДГД Мангистауской области напомнили о налогообложении доходов юридических лиц-нерезидентов.