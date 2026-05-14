В ДГД Мангистау напомнили о налогообложении доходов юридических лиц-нерезидентов

Департамент государственных доходов по Мангистауской области разъяснил порядок налогообложения доходов юридических лиц-нерезидентов, получающих доходы из источников в Казахстане, передает Lada.kz.
Как сообщили в ведомстве, в соответствии с пунктом 2 статьи 221 Налогового кодекса РК нерезиденты обязаны уплачивать налоги с доходов, полученных на территории Казахстана. Перечень таких доходов определён статьёй 679 Налогового кодекса.
Если деятельность юридического лица-нерезидента в Казахстане не приводит к образованию постоянного учреждения, налогообложение осуществляется в соответствии с положениями главы 72 Налогового кодекса.
Согласно статье 683 Налогового кодекса, доходы нерезидентов в таких случаях облагаются корпоративным подоходным налогом у источника выплаты без осуществления вычетов. Исчисление, удержание и перечисление налога возлагается на налогового агента.
В ДГД отметили, что удержание налога производится не позднее дня выплаты дохода, а по начисленным, но не выплаченным доходам – не позднее срока представления декларации по корпоративному подоходному налогу.
Перечислить удержанный налог налоговый агент обязан:
Для отдельных видов доходов действуют специальные сроки уплаты, предусмотренные статьёй 684 Налогового кодекса.
Кроме того, налоговые агенты обязаны предоставлять расчёт по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты:
В ведомстве также напомнили, что нерезиденты, ведущие деятельность в Казахстане через структурное подразделение без образования постоянного учреждения, обязаны представлять декларацию по КПН по месту нахождения в сроки, установленные статьёй 359 Налогового кодекса РК.
