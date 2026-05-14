В ДГД Мангистау напомнили о налогообложении доходов юридических лиц-нерезидентов

Департамент государственных доходов по Мангистауской области разъяснил порядок налогообложения доходов юридических лиц-нерезидентов, получающих доходы из источников в Казахстане, передает Lada.kz .

Как сообщили в ведомстве, в соответствии с пунктом 2 статьи 221 Налогового кодекса РК нерезиденты обязаны уплачивать налоги с доходов, полученных на территории Казахстана. Перечень таких доходов определён статьёй 679 Налогового кодекса.

Если деятельность юридического лица-нерезидента в Казахстане не приводит к образованию постоянного учреждения, налогообложение осуществляется в соответствии с положениями главы 72 Налогового кодекса.

Согласно статье 683 Налогового кодекса, доходы нерезидентов в таких случаях облагаются корпоративным подоходным налогом у источника выплаты без осуществления вычетов. Исчисление, удержание и перечисление налога возлагается на налогового агента.

В ДГД отметили, что удержание налога производится не позднее дня выплаты дохода, а по начисленным, но не выплаченным доходам – не позднее срока представления декларации по корпоративному подоходному налогу.

Перечислить удержанный налог налоговый агент обязан:

не позднее 25 календарных дней после окончания месяца выплаты дохода;

по начисленным, но не выплаченным доходам – не позднее 10 календарных дней после срока сдачи декларации по КПН;

при выплате аванса – не позднее 25 календарных дней после окончания месяца начисления дохода;

при поставке товаров, выполнении работ или оказании услуг – также не позднее 25 календарных дней после окончания месяца начисления дохода.

Для отдельных видов доходов действуют специальные сроки уплаты, предусмотренные статьёй 684 Налогового кодекса.

Кроме того, налоговые агенты обязаны предоставлять расчёт по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты:

за I, II и III кварталы – не позднее 15 числа второго месяца после отчётного квартала;

за IV квартал – не позднее 31 марта следующего года.

В ведомстве также напомнили, что нерезиденты, ведущие деятельность в Казахстане через структурное подразделение без образования постоянного учреждения, обязаны представлять декларацию по КПН по месту нахождения в сроки, установленные статьёй 359 Налогового кодекса РК.