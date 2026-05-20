В селе Баутино избрали акима

В селе Баутино Тупкараганского района избрали нового акима, сообщает Lada.kz.
Как сообщили в пресс-службе акимата Тупкараганского района, согласно решению избирательной комиссии, на должность акима избран Еркебулан Жеткизгенов.
Председатель Тупкараганской районной избирательной комиссии Даулеткерей Мендиханов вручил избранному акиму служебное удостоверение.
Во время встречи жители и ветераны села пожелали новому акиму успехов в работе и дальнейшего развития населенного пункта.
Аким района Ержан Кумискалиев также дал ряд поручений, касающихся социально-экономического развития села Баутино.
Еркебулан Жеткизгенов родился 6 сентября 1985 года в городе Форт-Шевченко.
В 2007 году он окончил Технологический и инжиниринговый университет имени Есенова по специальности «Юриспруденция». В 2018 году получил степень магистра по направлению «Экономика и бизнес».
Трудовую деятельность начал в системе государственной корпорации «Правительство для граждан», где работал инспектором, супервайзером, заместителем руководителя и руководителем подразделения.
С 2022 по 2026 годы он уже занимал должность акима села Баутино.
