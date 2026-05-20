В селе Баутино избрали акима

Как сообщили в пресс-службе акимата Тупкараганского района, согласно решению избирательной комиссии, на должность акима избран Еркебулан Жеткизгенов.

Председатель Тупкараганской районной избирательной комиссии Даулеткерей Мендиханов вручил избранному акиму служебное удостоверение.

Во время встречи жители и ветераны села пожелали новому акиму успехов в работе и дальнейшего развития населенного пункта.

Аким района Ержан Кумискалиев также дал ряд поручений, касающихся социально-экономического развития села Баутино.

Еркебулан Жеткизгенов родился 6 сентября 1985 года в городе Форт-Шевченко.

В 2007 году он окончил Технологический и инжиниринговый университет имени Есенова по специальности «Юриспруденция». В 2018 году получил степень магистра по направлению «Экономика и бизнес».

Трудовую деятельность начал в системе государственной корпорации «Правительство для граждан», где работал инспектором, супервайзером, заместителем руководителя и руководителем подразделения.

С 2022 по 2026 годы он уже занимал должность акима села Баутино.

