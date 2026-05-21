В Мангистау планируют использовать БПЛА: объявлены закупки услуг

С помощью беспилотных летательных аппаратов в Мангистауской области рассчитывают следить за инфраструктурными объектами, выявлять пожары и другие происшествия, передаёт Lada.kz .

Заказчиком является управление государственных закупок Мангистауской области. Лот «Оказание услуг с применением беспилотных летательных аппаратов для мониторинга для ГУ «Управление цифровых технологий Мангистауской области»» был опубликован 19 мая. Предварительный старт сбора заявок назначен на 25 мая и продлится до 2 июня

Управление планирует за 41 767 241 тенге закупить услуги на проведение информационного мониторинга для поддержания общественной безопасности.