21.05.2026, 08:59

В Мангистау планируют использовать БПЛА: объявлены закупки услуг

Общество Ольга Максимова

С помощью беспилотных летательных аппаратов в Мангистауской области рассчитывают следить за инфраструктурными объектами, выявлять пожары и другие происшествия, передаёт Lada.kz.

Иллюстративное фото: envato.com

Заказчиком является управление государственных закупок Мангистауской области. Лот «Оказание услуг с применением беспилотных летательных аппаратов для мониторинга для ГУ «Управление цифровых технологий Мангистауской области»» был опубликован 19 мая. Предварительный старт сбора заявок назначен на 25 мая и продлится до 2 июня

Управление планирует за 41 767 241 тенге закупить услуги на проведение информационного мониторинга для поддержания общественной безопасности.

«Услуга включает в себя ряд технических возможностей, таких как мониторинг общественной безопасности, включая оперативное наблюдение за территориями, инфраструктурными объектами, промышленными зонами, а также реагирование в чрезвычайных ситуациях, в том числе при возникновении пожаров, техногенных инцидентах, стихийных бедствиях и иных происшествиях, требующих быстрой оценки обстановки с воздуха по запросам заказчика. Оказываемая услуга включает предоставление комплекса услуг для информационного мониторинга, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), дронопорт и программное обеспечение для управления полётами и хранения данных на удалённых серверах», - говорится в техспецификации конкурса.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Весь город камерами утыкан, теперь и на дрон деньги нашли. Очередная отмывка бюджетных денег.
21.05.2026, 05:58
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь