В Жанаозене назначили новых акимов сёл

В Жанаозене сразу в двух сёлах произошли кадровые назначения, сообщает Lada.kz.
Решениями Жанаозенской городской избирательной комиссии сегодня, 20 мая, были избраны новые акимы сёл Тенге и Рахат.
Согласно решению №11, на должность акима села Тенге назначен Амандык Ермуханов.
Амандык Ермуханов родился в 1987 году. В настоящее время занимает должность руководителя аппарата государственного учреждения «Аппарат Жанаозенского городского маслихата».
Трудовую деятельность начал в сфере государственной службы. В разные годы работал на ответственных должностях в системе городского маслихата и структурах государственного аппарата, где получил управленческий опыт.
Также, согласно решению №10, акимом села Рахат избран Казбек Табанбаев.
Казбек Табанбаев родился в 1994 году. До назначения занимал должность заместителя акима в государственном учреждении «Аппарат акима села Рахат».
Он также имеет опыт работы в системе государственного управления и сельского акимата.
Руководитель аппарата акима города представил новых акимов коллективам сельских администраций и пожелал им успехов в дальнейшей работе.
Перед новыми руководителями поставлены задачи по развитию социальной и инженерной инфраструктуры, а также повышению качества жизни населения.
