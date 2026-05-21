В Жанаозене назначили новых акимов сёл

Общество 0 576 Сергей Кораблев

В Жанаозене сразу в двух сёлах произошли кадровые назначения, сообщает Lada.kz.

Фото акимата Жанаозена
Решениями Жанаозенской городской избирательной комиссии сегодня, 20 мая, были избраны новые акимы сёл Тенге и Рахат.

Согласно решению №11, на должность акима села Тенге назначен Амандык Ермуханов.

Амандык Ермуханов родился в 1987 году. В настоящее время занимает должность руководителя аппарата государственного учреждения «Аппарат Жанаозенского городского маслихата».

Трудовую деятельность начал в сфере государственной службы. В разные годы работал на ответственных должностях в системе городского маслихата и структурах государственного аппарата, где получил управленческий опыт.

Также, согласно решению №10, акимом села Рахат избран Казбек Табанбаев.

Казбек Табанбаев родился в 1994 году. До назначения занимал должность заместителя акима в государственном учреждении «Аппарат акима села Рахат».

Он также имеет опыт работы в системе государственного управления и сельского акимата.

Руководитель аппарата акима города представил новых акимов коллективам сельских администраций и пожелал им успехов в дальнейшей работе.

Перед новыми руководителями поставлены задачи по развитию социальной и инженерной инфраструктуры, а также повышению качества жизни населения.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь