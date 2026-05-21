21.05.2026, 14:52

Крушение самолёта в Актау: наследники погибших спорят в судах за компенсации

Общество 0 1 834 Ольга Максимова

В апреле этого года Россия и Азербайджан договорились о выплате компенсаций семьям погибших при крушении самолета близ Актау. Однако часть семей сейчас судится за то, кто из них получит деньги. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев, передаёт Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Россия и Азербайджан 15 апреля договорились по вопросу крушения самолета AZAL близ Актау, которое произошло в декабре 2024 года. Министерства иностранных дел двух стран сообщили, что стороны «согласовали урегулирование последствий авиакатастрофы», в том числе вопрос компенсации семьям погибших. Также в совместном заявлении говорилось, что причиной крушения стали «непреднамеренные действия системы ПВО» в воздушном пространстве России.

В ходе брифинга в правительстве вице-премьер Канат Бозумбаев на вопрос журналистов ответил, что выплаты были перечислены лишь части родственников из-за того, что не во всех семьях определен получатель средств.

«Я разбирался. Часть наследников, прямых родственников — они получают выплаты. Часть, к сожалению, сейчас в судах. Там разбираются, кто должен получать выплаты. По одной семье пока не определено, кто должен получать. Кто должен выплачивать? Это страховые компании. Они готовы к выплатам, когда будут решения судов. Думаю, в ближайшее время люди получат все выплаты в полном объеме. Все пассажиры, независимо от гражданства, получат компенсации», - сказал Канат Бозумбаев.

Он отметил, что Казахстан следит за тем, чтобы все выплаты были перечислены, и подчеркнул, что никакой дискриминации в этом вопросе не допускается. По его словам, сложности связаны с юридическими процедурами определения получателей компенсации.

Напомним, что 25 декабря 2024 года самолет Embraer 190 AZAL, выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от Актау.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь