© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.05.2026, 17:07

Голодные игры? Инвалиды в Актау пожаловались на отказ в праздничных выплатах

Общество | Ольга Максимова

Очередная жалоба на работу управления занятости и социальных программ Мангистауской области. Жительница областного центра сообщила, что Актауский городской отдел занятости и социальных программ отказывает в праздничных выплатах из-за сроков прохождения процедуры переосвидетельствования инвалидности, передаёт Lada.kz.

В редакцию Lada.kz обратилась Светлана Т., у которой установлена III группа инвалидности. Она рассказала о порядке получения праздничных выплаты – их осуществляют пять раз в год. Однако в этом году ряду получателей стали отказывать в выплатах, аргументируя это тем, что они не успели пройти процедуру подтверждения инвалидности до 1 мая.

«Каждый год мы ее проходим. У меня срок был до 15 мая, но я сдала все документы еще 13 апреля, в поликлиниках терапевты тянут время до последнего, задерживают. Я до 13 апреля все прошла, остальное от меня не зависит, вот и протянули до последнего. Я пошла за документами 4 мая в Актауский городской отдел занятости и социальных программ и мне сказали, что праздничные выплаты поступят только тем, кто успел пройти переосвидетельствование до 1 мая, а у вас, мол, 4-го, поэтому деньги не поступят. До этого года пособия всегда поступали вне зависимости от сроков прохождения переосвидетельствования, хоть и с задержкой. Почему в этом году такое издевательство? Сегодня столько людей там ругались из-за этого», - рассказала женщина.

Это не первая жалоба на работу органов соцзащиты. 14 апреля житель Актау сообщал о другой проблеме, с которой столкнулись инвалиды всех групп в Актау - они не получили праздничные выплаты к Наурызу.

Также он выразил обеспокоенность выплатами ко Дню Конституции, который праздновался 30 августа. Как известно, в этом году 30 августа больше не входит в перечень государственных праздников.

Однако в управлении занятости и социальных программ Мангистауской области предпочли проигнорировать запросы по выплатам, так и не предоставив информацию, которая интересует жителей Мангистауской области.  

Редакция Lada.kz ожидает, что ответственные лица разъяснят порядок начислений праздничных выплат к государственным праздникам в этом году, а также разъяснят, почему они стали зависеть от даты переосвидетельствования.

