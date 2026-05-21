«Утрамбовка» по закону: жителей Актау возмутила очередная точечная застройка

Точечная застройка продолжает портить жизнь жителей старых микрорайонов областного центра. В этот раз колышки под своими окнами заметили жители 18А дома 15 микрорайона. В акимате Актау сообщили, что участок выдан законно, и рассказали о целевом назначении, передаёт Lada.kz .

В социальная сетях появилась видеозапись с колышками, забитыми на небольшом участке в 15 микрорайоне. Автора видео и пользователей возмутила очередная точечная застройка.

«Что вы такое творите? Что это такое? Остановитесь! Что вы опять собираетесь строить? Кто дал разрешение на это всё? Ждем комментарии от уполномоченных лиц! Народ против стройки! Сделайте лучше тротуар или маленькую алею, что-нибудь для людей! Архитектура города, вы где?», - гласит подпись к видео.

В акимате Актау сообщили, что данный участок площадью 0,0200 гектара с кадастровым номером 13-200-015-593 был запрошен заявлением ТОО «Рыс-Ай» и заключения земельной комиссии от 9 июня 2023 года (протокол № 34).

«На основании постановления акимата Мангистауской области от 10 января 2025 года № 11-02/04 «О внесении изменений в постановление акимата Мангистауской области от 8 февраля 2021 года № 30 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Плана развития Мангистауской области на 2021-2025 годы»», было принято постановление акимата города Актау от 26.07.2023 года № 11-07/1245 о предоставлении права на земельный участок», - сообщили в акимате.

В городской администрации уточнили, что целевое назначение участка - размещение и эксплуатация пекарни.

К слову, под видео высказалась и предположительно владелица участка. В ответ на разгневанные комментарии жителей, она заявила, что ей с трудом удалось выпросить этот участок у акимата для своего бизнеса и посоветовала жителям не лезть.

«Не лезьте в это дело! … Теперь вы не выступайте против. На этом месте будет маленькое двухэтажное здание, вокруг все очистят и выровняют. Мне уже под 60 лет, я мать-одиночка. Этот участок я получила с большим трудом и усилиями в 2022 году, еле как добилась», - пишет она.

Напомним, точечные застройки являются постоянным источником раздражения жителей «старого» города. Новые постройки, втиснутые между жилыми домами, лишают людей общественного пространства, создают нагрузку на инженерные сети и просто портят внешний облик города у моря. Несмотря на данные в разные время обещания акимов о запрете точечной застройки, строительство в старых микрорайонах продолжается.