18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
471.45
547.21
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.05.2026, 17:50

«Утрамбовка» по закону: жителей Актау возмутила очередная точечная застройка

Общество 0 1 630 Ольга Максимова

Точечная застройка продолжает портить жизнь жителей старых микрорайонов областного центра. В этот раз колышки под своими окнами заметили жители 18А дома 15 микрорайона. В акимате Актау сообщили, что участок выдан законно, и рассказали о целевом назначении, передаёт Lada.kz.  

Скриншот из видео
Скриншот из видео

Похожие новости

В социальная сетях появилась видеозапись с колышками, забитыми на небольшом участке в 15 микрорайоне. Автора видео и пользователей возмутила очередная точечная застройка.

«Что вы такое творите? Что это такое? Остановитесь! Что вы опять собираетесь строить? Кто дал разрешение на это всё? Ждем комментарии от уполномоченных лиц! Народ против стройки! Сделайте лучше тротуар или маленькую алею, что-нибудь для людей! Архитектура города, вы где?», - гласит подпись к видео.

В акимате Актау сообщили, что данный участок площадью 0,0200 гектара с кадастровым номером 13-200-015-593 был запрошен заявлением ТОО «Рыс-Ай» и заключения земельной комиссии от 9 июня 2023 года (протокол № 34).

«На основании постановления акимата Мангистауской области от 10 января 2025 года № 11-02/04 «О внесении изменений в постановление акимата Мангистауской области от 8 февраля 2021 года № 30 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Плана развития Мангистауской области на 2021-2025 годы»», было принято постановление акимата города Актау от 26.07.2023 года № 11-07/1245 о предоставлении права на земельный участок», - сообщили в акимате.

В городской администрации уточнили, что целевое назначение участка - размещение и эксплуатация пекарни.

К слову, под видео высказалась и предположительно владелица участка. В ответ на разгневанные комментарии жителей, она заявила, что ей с трудом удалось выпросить этот участок у акимата для своего бизнеса и посоветовала жителям не лезть.

«Не лезьте в это дело! … Теперь вы не выступайте против. На этом месте будет маленькое двухэтажное здание, вокруг все очистят и выровняют. Мне уже под 60 лет, я мать-одиночка. Этот участок я получила с большим трудом и усилиями в 2022 году, еле как добилась», - пишет она.

Подробнее ознакомиться с ее аргументацией можно в этом скриншоте:

Напомним, точечные застройки являются постоянным источником раздражения жителей «старого» города. Новые постройки, втиснутые между жилыми домами, лишают людей общественного пространства, создают нагрузку на инженерные сети и просто портят внешний облик города у моря. Несмотря на данные в разные время обещания акимов о запрете точечной застройки, строительство в старых микрорайонах продолжается.

 

1
28
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

3 комментарий(ев)
шаман
шаман
как показывает практика простом матерям одиночкам землю в центре города просто так не дают
21.05.2026, 15:28
дорожник
дорожник
Степи мало, нарезают участки в городе
21.05.2026, 13:33
дорожник
дорожник
Степи мало, нарезают участки в городе
21.05.2026, 13:33
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь