Тысяча неучей на дороге – в Мангистау выявили грубые нарушения в деятельности автошкол

Как сообщили в прокуратуре, за 3 месяца текущего года в Мангистау зарегистрировано 297 дорожно-транспортных происшествий. По данному показателю область занимает восьмое место по стране. Основными причинами аварий остаются нарушения со стороны водителей. Дороги соответствуют нормативным требованиям, поэтому органами прокуратуры в 2025 году проведена проверка деятельности автошкол области. Выявлено свыше 1 000 фактов незаконной выдачи свидетельств об окончании обучения и более ста нарушений правил подготовки водителей.

«Установлены факты допуска к обучению без обязательного медицинского осмотра, отсутствия итоговой аттестации и экзаменов, неутверждения учебных планов, а также эксплуатации учебных автомобилей без необходимого оборудования. В ряде автошкол транспортные средства вовсе не были зарегистрированы, что исключало проведение практических занятий. По результатам проверки виновные лица привлечены к административной ответственности, деятельность двух автошкол прекращена», - сообщили в прокуратуре.

В рамках профилактики аварийности в регионе продолжается внедрение современных систем контроля и фиксации нарушений. На автодорогах установлено свыше 63 тысяч камер видеонаблюдения, более половины из которых подключены к центрам оперативного управления.

С начала года с использованием дронов «Кибер-шериф» и «Ekin patrol G2» выявлено более 11 тысяч административных правонарушений, общая сумма наложенных штрафов превысила 2 млрд тенге.



