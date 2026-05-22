В Мангистау набирает популярность тренд на «трезвые» села

В селе Рахат подписали трёхсторонний меморандум, направленный на поддержку здорового образа жизни и профилактику употребления алкоголя. Инициативу реализовали совместно прокуратура, полиция и местные исполнительные органы, передает Lada.kz .

Участники акции объявили Рахат «алкогольсіз ауыл» – селом без алкоголя – и призвали жителей формировать безопасную и благополучную общественную среду.

В рамках инициативы был запущен своеобразный антиалкогольный челлендж, который передали селам Тенге, Кендерли и Кызылсай.

Организаторы отмечают, что главная цель акции – укрепление культуры здорового образа жизни, профилактика бытовой преступности и создание благоприятной среды для молодежи и семей.

Вместе мы можем сформировать безопасное, культурное и образцовое общество, где в приоритете будут здоровье, уважение и ответственность, - подчеркнули участники инициативы.

Подобные общественные акции в последние годы становятся все более распространенными в регионах Казахстана. В населенных пунктах, поддерживающих антиалкогольные инициативы, жители совместно с правоохранительными органами проводят профилактические мероприятия, спортивные акции и встречи с молодежью.

Организаторы выразили надежду, что челлендж поддержат и другие села Мангистауской области.