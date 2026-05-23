18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.8
545.99
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
23.05.2026, 08:59

Авиарейсы могут запустить из Усть-Каменогорска в Актау

Общество 0 1 559 Лиана Рязанцева

В Восточно-Казахстанской области рассматривают возможность запуска субсидируемых авиарейсов из Усть-Каменогорска в Актау, Атырау, Актобе и Туркестан, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

Фото создано с помощью искусственного интеллекта
Фото создано с помощью искусственного интеллекта

Похожие новости

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов рассказал о развитии авиационной отрасли региона в ходе заседания Правительства РК под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова.

Глава региона сообщил, что развитие авиационной инфраструктуры играет ключевую роль в повышении транспортной доступности Восточного Казахстана, а также в раскрытии туристического потенциала области.

В Восточном Казахстане заинтересованы в запуске субсидируемых авиарейсов из Усть-Каменогорска в Актау, Атырау, Актобе и Туркестан. Соответствующие заявки направлены в министерство транспорта. Ожидается, что реализация всех этих проектов позволит увеличить пассажиропоток региона с 700 до 800 тысяч пассажиров в год и придаст дополнительный импульс развитию внутреннего и въездного туризма, - отметил Нурымбет Сактаганов.

Отмечается, что в Восточно-Казахстанской области также продолжается строительство аэропортов в Зайсанском и Катон-Карагайском районах. На сегодняшний день готовность аэропорта в Зайсане составляет 76%. Здесь уже завершено строительство взлетно-посадочной полосы, перрона и рулежной дорожки. В Катон-Карагайском районе строительство выполнено на 55%, продолжаются работы по строительству инфраструктуры и объектов аэропорта.

Плановое завершение работ по зайсанскому аэропорту ожидается в этом году – летом, а по аэропорту Катон-Карагая – в начале осени. Полный же ввод объектов в эксплуатацию с прохождением необходимой сертификации ожидается до конца года. На каждом объекте будет создано по 57 постоянных рабочих мест. Во время строительства работой обеспечены 320 сезонных специалистов. Эксплуатирующей организацией новых аэропортов станет АО «Аэропорт Усть-Каменогорска».

Для справки

Из Актау доступны прямые рейсы и по Казахстану, в такие города, как Астана, Алматы, Атырау, Актобе, Уральск, Шымкент, Кокшетау, Караганда и Туркестан.

6
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0
В Казахстане сделали предупреждение для всех владельцев ЭЦПНовости Казахстана
15.05.2026, 18:04 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь