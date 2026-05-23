Авиарейсы могут запустить из Усть-Каменогорска в Актау

В Восточно-Казахстанской области рассматривают возможность запуска субсидируемых авиарейсов из Усть-Каменогорска в Актау, Атырау, Актобе и Туркестан, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

Фото создано с помощью искусственного интеллекта

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов рассказал о развитии авиационной отрасли региона в ходе заседания Правительства РК под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова.

Глава региона сообщил, что развитие авиационной инфраструктуры играет ключевую роль в повышении транспортной доступности Восточного Казахстана, а также в раскрытии туристического потенциала области.

В Восточном Казахстане заинтересованы в запуске субсидируемых авиарейсов из Усть-Каменогорска в Актау, Атырау, Актобе и Туркестан. Соответствующие заявки направлены в министерство транспорта. Ожидается, что реализация всех этих проектов позволит увеличить пассажиропоток региона с 700 до 800 тысяч пассажиров в год и придаст дополнительный импульс развитию внутреннего и въездного туризма, - отметил Нурымбет Сактаганов.

Отмечается, что в Восточно-Казахстанской области также продолжается строительство аэропортов в Зайсанском и Катон-Карагайском районах. На сегодняшний день готовность аэропорта в Зайсане составляет 76%. Здесь уже завершено строительство взлетно-посадочной полосы, перрона и рулежной дорожки. В Катон-Карагайском районе строительство выполнено на 55%, продолжаются работы по строительству инфраструктуры и объектов аэропорта.

Плановое завершение работ по зайсанскому аэропорту ожидается в этом году – летом, а по аэропорту Катон-Карагая – в начале осени. Полный же ввод объектов в эксплуатацию с прохождением необходимой сертификации ожидается до конца года. На каждом объекте будет создано по 57 постоянных рабочих мест. Во время строительства работой обеспечены 320 сезонных специалистов. Эксплуатирующей организацией новых аэропортов станет АО «Аэропорт Усть-Каменогорска».

Для справки

Из Актау доступны прямые рейсы и по Казахстану, в такие города, как Астана, Алматы, Атырау, Актобе, Уральск, Шымкент, Кокшетау, Караганда и Туркестан.