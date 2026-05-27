«Все привыкли к опасности?»: аварийный волнорез в Актау снова в центре внимания

Пока местные власти презентуют масштабные проекты реконструкции набережной, жители жалуются на аварийное состояние бетонного волнореза в микрорайоне «Самал-2», который горожане давно используют как пристань для прогулок и рыбалки. На месте побывал корреспондент Lada.kz .

Фото автора, сгенерированное при помощи ИИ

Грандиозные планы по развитию набережной, представленные чиновниками, не затронули аварийный морской волнорез в микрорайоне «Самал-2».

Местные жители возмущены тем, что опасный объект, который давно стал популярным местом для рыбалки, фактически оказался забытым.

Горожане называют бетонный мол «пристанью», хотя изначально сооружение выполняет функцию волнореза.

Сейчас пешеходная зона на объекте прерывается прямо на середине пути – часть бетонных конструкций разрушена, а некоторые плиты обрушились внутрь сооружения.

По словам жителей, особенно тревожит то, что основными посетителями волнореза являются дети и подростки, приходящие сюда рыбачить.

Многие пишут, что это место уже давно находится в таком состоянии, и все к этому привыкли. Я это прекрасно понимаю. Да, я не так часто там бываю, но не могу оставаться равнодушной к тому, что вижу. Печально… Очень печально, что подобное у нас начинают воспринимать как что-то обычное и перестают обращать внимание. Именно поэтому многое годами не меняется, потому что люди молчат, терпят и со временем привыкают. Но безразличие не должно становиться нормой, - обратилась местная жительница.

В Актауском городском акимате сообщили, что вопрос разрушенного волнореза уже рассматривается.

В связи с разрушением бетонного волнореза планируется проведение работ по демонтажу и восстановлению бетонных конструкций разрушенного причала, - сообщили в ведомстве.

Чиновники пообещали ограничить доступ к опасной территории.

В целях обеспечения безопасности населения в дальнейшем на указанной территории причала будет ограничен доступ путём установки ограждающих барьеров, а также будут установлены дополнительные предупреждающие знаки об опасности, - заверили в акимате.

Напомним, еще в 2023 году данный волнорез планировали реконструировать.