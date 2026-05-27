18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
477.48
555.83
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
27.05.2026, 16:05

«Все привыкли к опасности?»: аварийный волнорез в Актау снова в центре внимания

Общество 0 2 286 Сергей Кораблев

Пока местные власти презентуют масштабные проекты реконструкции набережной, жители жалуются на аварийное состояние бетонного волнореза в микрорайоне «Самал-2», который горожане давно используют как пристань для прогулок и рыбалки. На месте побывал корреспондент Lada.kz.

Фото автора, сгенерированное при помощи ИИ
Фото автора, сгенерированное при помощи ИИ

Похожие новости

Грандиозные планы по развитию набережной, представленные чиновниками, не затронули аварийный морской волнорез в микрорайоне «Самал-2».

Местные жители возмущены тем, что опасный объект, который давно стал популярным местом для рыбалки, фактически оказался забытым.

Горожане называют бетонный мол «пристанью», хотя изначально сооружение выполняет функцию волнореза.

Сейчас пешеходная зона на объекте прерывается прямо на середине пути – часть бетонных конструкций разрушена, а некоторые плиты обрушились внутрь сооружения.

По словам жителей, особенно тревожит то, что основными посетителями волнореза являются дети и подростки, приходящие сюда рыбачить.

Многие пишут, что это место уже давно находится в таком состоянии, и все к этому привыкли. Я это прекрасно понимаю. Да, я не так часто там бываю, но не могу оставаться равнодушной к тому, что вижу. Печально… Очень печально, что подобное у нас начинают воспринимать как что-то обычное и перестают обращать внимание. Именно поэтому многое годами не меняется, потому что люди молчат, терпят и со временем привыкают. Но безразличие не должно становиться нормой, - обратилась местная жительница.

В Актауском городском акимате сообщили, что вопрос разрушенного волнореза уже рассматривается.

В связи с разрушением бетонного волнореза планируется проведение работ по демонтажу и восстановлению бетонных конструкций разрушенного причала, - сообщили в ведомстве.

Чиновники пообещали ограничить доступ к опасной территории.

В целях обеспечения безопасности населения в дальнейшем на указанной территории причала будет ограничен доступ путём установки ограждающих барьеров, а также будут установлены дополнительные предупреждающие знаки об опасности, - заверили в акимате.

Напомним, еще в 2023 году данный волнорез планировали реконструировать.

2
25
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь