В Мангистау выявили незаконное расходование бюджетных средств

Факты нарушения антикоррупционного законодательства в сфере ЖКХ и строительства обнаружила прокуратура, передаёт Lada.kz .

В частности, руководителем отдела жилищно-коммунального хозяйства акимата Актау проведены госзакупки из одного источника на общую сумму 592 млн тенге. Прокуратура посчитала эти действия незаконными.

Также руководитель отдела строительства акимата Актау и аким села Турыш Бейнеуского района произвели оплату бюджетными средствами в размере 29,5 млн тенге за невыполненные работы.

По акту прокуратуры Мангистауской области нарушения законности устранены.

Указанные должностные лица за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу, привлечены к ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии занимаемым должностям.