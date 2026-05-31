Роботы-собаки заступили на службу в Актау

В региональном департаменте полиции рассказали, для чего в Актау внедряют роботизированные платформы, сообщает Lada.kz .

Фото департамента полиции региона

Роботы-собаки будут использоваться для патрулирования общественных мест, мониторинга оперативной обстановки и профилактики правонарушений. Комплексы оснащены современными системами видеонаблюдения и способны в режиме реального времени передавать информацию в центр оперативного управления (ЦОУ).

Также роботизированные платформы могут выявлять подозрительные предметы, фиксировать признаки задымления и возгорания с последующей автоматической передачей сигнала экстренным службам. В перспективе рассматривается возможность их применения при проведении специальных и антитеррористических мероприятий.

После дополнительной модернизации роботы смогут использоваться для дистанционного обследования опасных объектов и перемещения подозрительных предметов без риска для жизни сотрудников.

Ранее роботизированные платформы уже были внедрены в Астане и Алматы.