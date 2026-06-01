01.06.2026, 14:50

Жители 8 микрорайона на протяжении 10 лет страдают от удушающего дыма шашлычной

Общество 0 2 550 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz обратились жители дома №7 в 8 микрорайоне с жалобой на сильное задымление и запах гари, исходящий от шашлычной. По словам горожан, ситуация продолжается уже не первый год. Несмотря на обращения и проверки проблему на протяжении 10 лет так и не удалось решить. 

Житель дома №7 в 8 микрорайоне Роман рассказал журналисту редакции, что на протяжении 10 лет жильцы дома «воюют» с кафе «Шашлыки от дяди Гадима». По его словам, дым от мангала накрывает весь микрорайон, и людям приходится страдать от удушающего запаха и дыма.

Мы неоднократно обращались в городской акимат и санитарно-эпидемиологическую службу, однако ситуация не меняется. Комиссия СЭС приезжает утром или днём, когда всё выключено, и их замеры показывают «чистый воздух». Труба шашлычной расположена прямо напротив нашего дома: сначала она была на уровне второго этажа, затем её подняли до третьего и четвёртого, а сейчас, с трудом, добились её поднятия до пятого. Дышать невозможно — каждый день дым заходит в окна, — жалуется житель дома Роман.

Жители также отмечают, что из-за постоянного дыма в доме ухудшается самочувствие людей. По их словам, от аллергии страдают как пожилые жильцы, так и дети. Кроме того, они утверждают, что в квартирах погибают все комнатные растения.

По словам жителей, они регулярно получают ответы из департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области, однако проблема остаётся нерешённой.

В одном из последних ответов санэпидконтроль сообщил, что использование готового древесного угля на объектах общественного питания не противоречит требованиям санитарных правил, согласно пункту 134 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», утверждённых приказом Министра здравоохранения РК от 17 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-16.

Однако жители не согласны с такой трактовкой норм.

В пункте 134 речь идёт о приготовлении блюд на открытом воздухе — на летних площадках, террасах или в отдельно стоящих объектах. При этом в пункте 37 чётко указано, что использование твёрдого топлива запрещено — допускаются только газовые горелки или электрические камины. Несмотря на это, заведение еженедельно сжигает тонны угля, и, но на это не реагируют ни акимат, ни СЭС, они просто закрывают глаза на нарушения, — говорит Роман.

В 2024 году владелец шашлычной установил очистную установку с фильтровентиляционным блоком, однако по словам горожан, оборудование не справляется с объёмом выбросов.

Фильтры ставили два года назад. Они проработали всего месяц, потом перестали. В этом году снова установили, но они проработали буквально две недели. Сейчас их снова чистят, потому что они забиваются сажей. Эти фильтры больше подходят для слабых источников дыма. А у них постоянная работа на угле. Всё забивается, и запах всё равно остаётся, — говорят жильцы.

Жители подчеркивают, что установка фильтров не решает проблему. По их мнению, единственным выходом является переход владельцев шашлычной на использование газовых горелок или электрических каминов.

В последнем ответе департамента санитарно-эпидемиологического контроля жителям сообщается, что на объекте «Дядя Гадим» проведены монтажные работы по установке системы вентиляции для устранения замечаний, указанных в обращениях граждан.

В частности, установлено новое вентиляционное оборудование для очистки выводимого воздуха, а система очистки выбросов смонтирована в соответствии с подпунктом 2) пункта 37 главы 3 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», утверждённых приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-16. Кроме того, по итогам проведённых работ осуществлён контроль качества и эффективности работы установленного оборудования, — говорится в ответе государственного органа.

Сегодня у жителей состоится очередное собрание по данной проблеме с участием специалистов департамента.

Редакция продолжает следить за развитием ситуации.

Комментарии

3 комментарий(ев)
Raiders
Дядя Гадит и плевал он на всех,куда надо занёс и опять Гадит дядя...
01.06.2026, 16:41
alixah
7 микр.тоже,зависит от ветра
01.06.2026, 14:23
Феникс
Ужас! Общепит с таким оборудованием не должен находиться в черте города среди жилых зданий. Может надо уже обращаться не к местным госорганам, а в генпрокуратуру и министерства строительства, здравоохранения, экологии и т.д. На видео чётко видно - густой дым валит на жилые дома. Парят людям мозги про какие-то очистительные системы - чушь всё это. Понятно, что кафе находится в отдельно стоящем здании, но оно расположено в близи жилых домов и люди задыхаются в этом чаде ежедневно на протяжении уже многих лет. Эксплуатацию такого оборудования как в данном кафе нужно запретить так как оно несёт угрозу здоровью и жизни людей.
01.06.2026, 13:02
