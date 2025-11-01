Встреча с акимом Актау: что волнует жителей 8 микрорайона?

Аким Актау Абилкаир Байпаков на встрече с жителями 8 микрорайона. Фото автора

Как и все актаусцы, жители 8 микрорайона обращались к градоначальнику с проблемами жилищно-коммунального характера и благоустройства.

В первую очередь пришедшие на встречу пожаловались на отсутствие площадок для детей и подростков. В микрорайоне есть игровые комплексы, но они предназначены для малышей, а ребятам постарше неинтересны. Также жителей интересует: почему в рамках замены ветхих детских и спортивных площадок меняют и те, которые находятся в удовлетворительном состоянии и в реконструкции не нуждаются? В частности, позади дома №26 месяц назад срезали такой объект, а новый так и не поставили. Аким Актау поручил ответственному из отдела ЖКХ проследить за ходом работы.

Также прозвучал вопрос безопасности детей. В 8 микрорайоне находится школа с казахским языком обучения, а в 6-м – с русским. Соответственно, каждый день между микрорайонами происходит большой переток учащихся. Между 6 и 8 микрорайонами есть два нерегулируемых пешеходных перехода, которые вызывают опасения родителей. Один из них – напротив Дома быта. Там уже регистрировали наезды на детей. Поэтому жители попросили установить там «лежачего полицейского».

Абилкаир Байпаков отметил, что вопрос установки искусственных неровностей акимат согласовывает с региональным департаментом полиции. Он пообещал рассмотреть этот вопрос, но и отметил, что водители должны соблюдать ПДД и скоростной режим.

Продолжили тему автомобилистов жильцы трех девятиэтажек у драматического театра им. Н. Жантурина. Жительница одной из них отметила, что при проведении торжественных или праздничных мероприятий посетители объекта культуры забивают парковки их домов. Люди попросили организовать территорию на свободном участке, который раньше был огражден забором. Также жильцы отметили, что их дома являются одной из визитных карточек города из-за красивых муралов, но на этом «красота» заканчивается – мусорные контейнеры старые, асфальт разбитый, а дворы неблагоустроенные.

Как сообщил Абилкаир Байпаков, городская администрация не планирует делать парковку в вышеуказанном месте, но рассматривает возможность благоустройства небольшого сквера.

Мы не можем везде сделать парковки. Но мы рассмотрим варианты, может, сделаем сквер. В Актау планируем замену мусорных баков на новые. Это не произойдет одномоментно, планируется поэтапная работа, - сказал градоначальник.

На проблему с мусорными контейнерами пожаловались и жильцы дома №20. Там стоят шесть мусоросборников и сетка для пластика, однако место сбора отходов не огорожено, поэтому ветер разносит их по ближайшим дворам. Также недовольство людей вызывают недобросовестные предприниматели, которые под покровом ночи скидывают свой мусор в бак, который предназначен для сбора ТБО у населения.

Также жители 8 микрорайона выразили недовольство ветхим состоянием внутримикрорайонных инженерных сетей. В жилом массиве есть несколько точек, где порывы происходят едва ли не каждую неделю. «Сотрудникам КЖСА можно просто там ставить палатку и жить», - горько пошутили горожане.

Аким сообщил, что в городе насчитывается 497 километров внутримикрорайонных сетей, и все они изношены. Планируется их поэтапное обновление.

Однако, вопрос жителей о том, почему нельзя добросовестно поменять трубы на участках, где постоянно происходят порывы, остался висеть в воздухе…

Не получили внятного ответа от сотрудников актауского санэпидконтроля, присутствовавших на встрече, и жильцы дома №7. На протяжении нескольких лет они «воюют» с шашлычными, которые работают позади их дома – «Шашлыки от дяди Гадима» и «Tongal House». Дым от мангала первого накрывает весь микрорайон, а музыка второго заведения, играющая до 04:00 утра, является причиной плохого сна уставших после работы людей.

Как в крематории, столько лет уже работают, дышать невозможно. В месяц сжигают 4 тонны угля, хотя по санитарным нормам близ жилых домов все печи должны быть газовые или электрические, но не на угле… Мы вызывали санэпидконтроль замерить децибелы, но они говорят, что все в пределах нормы, но как это может быть, если музыку слышно даже при закрытых окнах?, - говорят жильцы.

Акимат и эпидемиологи разводят руками, говорят, что это бизнес…

