Как продвигается модернизация железнодорожного участка Бейнеу – Мангистау

В настоящее время в Мангистауской области реализуется масштабный проект по модернизации железнодорожного участка Бейнеу – Мангистау. О том, какие работы уже выполнены и что ещё предстоит сделать, рассказали в Министерстве транспорта РК, передаёт Lada.kz .

В ведомстве сообщили, что проект направлен на модернизацию магистральной инфраструктуры, увеличение пропускной способности линии и обеспечение стабильного и безопасного движения поездов.

На большинстве разъездов уже завершены основные земляные работы, продолжаются укладка рельсошпальной решётки и балластировка путей. Выполнены работы по врезке стрелочных переводов и удлинению железобетонных водопропускных труб. На разъезде №12 ведутся мостовые работы: подготовлено основание, смонтированы фундаментные элементы и железобетонные стойки, а также выставлена опалубка,- сообщили в Министерстве транспорта

Также отмечается, что значительный объём работ выполняется по системам сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ).

На ключевых перегонах завершена укладка магистральных кабелей СЦБ и волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Сейчас специалисты проводят прозвонку кабелей, монтаж соединительных и разветвительных муфт, установку путевых ящиков, а также готовят блок-участки к пусконаладочным работам. Все мероприятия ведутся в соответствии с утверждённым производственным графиком. После завершения проекта участок Бейнеу – Мангистау получит современную инфраструктуру приёма-отправочных путей и обновлённую систему организации движения. Это позволит повысить безопасность перевозок, значительно увеличить пропускную способность магистрали и обеспечить эффективную работу железнодорожного транспорта региона, - отметили в ведомстве.

Отмечается, что реализация данного проекта позволит увеличить пропускную способность участка с 12 до 17 пар поездов в сутки. Завершение проекта запланировано до конца 2026 года.