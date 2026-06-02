В Актау пенсионерке помогли аннулировать кредит

Отменить покупку и аннулировать кредит помогли 70-летней жительнице областного центра. Об этом сообщили в департаменте торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области, передаёт Lada.kz .

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Пенсионерка была приглашена на консультацию в один из офисов, расположенных в 6 микрорайоне. В ходе встречи представители компании рассказали о чудо-свойствах массажного кресла и настоятельно рекомендовали его приобрести. В результате на имя женщины был оформлен кредит на покупку товара стоимостью 300 тысяч тенге.

Спустя некоторое время потребитель осознала, что не намеревалась совершать данную покупку, после чего обратилась за помощью в Департамент торговли и защиты прав потребителей.

Специалисты департамента рассмотрели обращение и оказали необходимую правовую помощь. По результатам проведенной работы договор купли-продажи был расторгнут, массажное кресло возвращено продавцу, а кредит аннулирован. Денежные средства возвращены потребителю в полном объеме.

Следует отметить, что стоимость аналогичных массажных кресел на рынке значительно ниже. Вместе с тем случаи реализации товаров пожилым гражданам по завышенной стоимости с оформлением кредитных обязательств продолжают встречаться на практике.

Как и в вышеописанном случае, зачастую такой деятельностью занимаются продавцы-гастролеры, предлагая обычный товар по завышенной цене и психологически обрабатывая потенциального покупателя. В качестве жертв они выбирают пожилых людей.

Департамент торговли и защиты прав потребителей призывает граждан внимательно знакомиться с условиями договоров перед их подписанием, а также тщательно оценивать необходимость оформления кредитов и совершения дорогостоящих покупок.