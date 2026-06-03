Жителей Актау приглашают отметить День государственных символов

В Актау пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню государственных символов Республики Казахстан, сообщает Lada.kz.
Как сообщили в культурно-досуговом комплексе имени Абая для жителей и гостей Актау будет организовано праздничное мероприятие «Дух символов - сила Конституции», посвященное Дню государственных символов РК.
Организаторы отмечают, что праздник призван еще раз напомнить гражданам о значении Государственного флага, Герба и Гимна как важнейших символов независимости и суверенитета страны.
В программе запланированы выступления творческих коллективов, патриотические песни и концертные номера, посвященные истории и достижениям Казахстана.
Праздничное мероприятие пройдет 4 июня на площади Государственных символов в 12 микрорайоне. Начало - в 10:30.
Напомним, жителей Актау призывают вывесить государственный флаг на окнах или балконах.
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