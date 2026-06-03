Жителей Актау приглашают отметить День государственных символов

Фото из архива Lada.kz, улучшенное при помощи ИИ

Как сообщили в культурно-досуговом комплексе имени Абая для жителей и гостей Актау будет организовано праздничное мероприятие «Дух символов - сила Конституции», посвященное Дню государственных символов РК.

Организаторы отмечают, что праздник призван еще раз напомнить гражданам о значении Государственного флага, Герба и Гимна как важнейших символов независимости и суверенитета страны.

В программе запланированы выступления творческих коллективов, патриотические песни и концертные номера, посвященные истории и достижениям Казахстана.

Праздничное мероприятие пройдет 4 июня на площади Государственных символов в 12 микрорайоне. Начало - в 10:30.

Напомним, жителей Актау призывают вывесить государственный флаг на окнах или балконах.