На мысе Жыгылган в Тупкараганском районе открылась смотровая площадка

На Жыгылгане - одном из самых известных и загадочных природных объектов Тупкараганского района - состоялась торжественная церемония открытия современной смотровой площадки, передаёт Lada.kz .

Жыгылган. Фото: advantour.com

Как рассказали в пресс-службы районного акимата, данный проект призван благоустроить точку, с которой открывается вид на один из самых впечатляющих природных ландшафтов Мангистауской области, способствовать обеспечению безопасности маршрута.

Вдоль края глубокого обрыва были установлены специальные прочные ограждения, обустроены удобные скамейки с навесами для того, чтобы путешественники смогли в тени перевести дух.

Для справки

Провал Жыгылган (Упавшая земля) - одна из самых зрелищных и загадочных природных достопримечательностей Мангистауской области. Расположен в 110 км к северу от Актау. Ширина провала с востока на запад более 2 км, а длина с юга на север 4 км.Это гигантская геологическая котловина на побережье Каспийского моря, представляющая собой хаос из огромных скальных обломков, пещер и каньонов.

Внутри котловины образовался уникальный ландшафт: массивные известняковые плиты величиной с многоэтажные дома раскололись, накренились и упали друг на друга, создав естественный лабиринт. На дне провала образовалось небольшое соленое озеро в форме сердца (Коздыкарас). Из-за своей суровой, «инопланетной» красоты Жыгылган пользуется огромной популярностью среди туристов и экологов.