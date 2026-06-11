В Актау обсуждают продажу колеса обозрения: реакция жителей

Объявление о продаже колеса обозрения в парке «Акбота» за 35 миллионов тенге вызвало бурное обсуждение среди местных жителей. Пользователи шутят, критикуют состояние аттракциона и рассуждают о его дальнейшей судьбе, сообщает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

Многие пользователи отнеслись к объявлению с юмором. Некоторые шутили, что готовы приобрести колесо и установить его возле дома.

Купить, что ли? Вот думаю, возле дома поставлю, - написал один из пользователей.

Другие предлагали отправить конструкцию на металлолом.

Максимум на металлолом примут, - пишут комментаторы.

Немало жителей высказали сомнения относительно технического состояния аттракциона.

В жизни не сяду в это колесо. Этим кабинкам лет как мамонту, какие 35 миллионов? Если на все кабинки все разом сядут, развалится моментально, - считают пользователи.

Некоторые горожане сравнили актауское колесо обозрения с современными аналогами в других городах Казахстана.

Нашлись и те, кто выступил в защиту владельца аттракциона.

Также жители предлагали перевезти колесо в туристические локации региона, в том числе в Кендерли или на Бозжыру, а некоторые считают, что после реконструкции парк должен получить новый современный аттракцион.

Вопрос дальнейшей судьбы колеса обозрения оказался для горожан гораздо более обсуждаемым, чем само объявление о продаже.

Напомним, одну из самых узнаваемых достопримечательностей города выставили на продажу за 35 миллионов тенге.