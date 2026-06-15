Диабет и проблемы с сердцем: в Мангистау растет число детей с ожирением

В Мангистауской области зарегистрировано почти 200 случаев ожирения – неутешительная динамика наблюдается и среди детей. Об этом Lada.kz сообщила руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Мадина Рахметова.

Фото с сайта klinikabudzdorov.ru

С начала года в Мангистауской области зарегистрировано 189 случаев ожирения, в том числе среди детей – 54 факта, среди подростков – 24.

Для сравнения: в первом квартале 2025 года в регионе был зарегистрирован 171 случай: 51 – среди детей, 20 – среди подростков. Таким образом, количество фактов увеличилось на 16. Установлено, что 41,3% всех случаев ожирения приходится на детей и подростков, - сообщила Мадина Рахметова.

С ее слов, избыточный вес в детском возрасте значительно повышает риск развития во взрослом возрасте сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений обмена веществ и других хронических неинфекционных заболеваний.

К последствиям ожирения относятся:

заболевания желудочно-кишечного тракта (запоры, диарея, гастрит, холецистит, панкреатит и др.);

нарушения работы сердечно-сосудистой системы;

сахарный диабет 2-го типа;

нарушения полового развития;

эндокринные и метаболические нарушения;

заболевания опорно-двигательного аппарата (артроз и др.);

психологические проблемы (низкая самооценка, развитие комплексов, насмешки со стороны сверстников);

нарушения сна.

Как говорит специалист, формирование навыков правильного питания начинается в семье и продолжается в образовательной среде. Поэтому необходимо:

обеспечивать детей полноценным и сбалансированным питанием;

ограничивать употребление сладких газированных напитков и фастфуда;

повышать физическую активность школьников;

строго соблюдать режим сна детей;

ограничивать длительное использование компьютеров, смартфонов и других гаджетов;

формировать ответственное и осознанное отношение к собственному здоровью.

Ожирение у детей является одной из важнейших мировых проблем здравоохранения. Согласно данным экспертов Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ), в Европейском регионе, в который входит и Казахстан, 29% несовершеннолетних имеют избыточный вес или страдают ожирением.

По данным экспертов ВОЗ, число детей и подростков, страдающих избыточной массой тела или ожирением, ежегодно увеличивается. В 98% случаев причиной ожирения являются неправильный образ жизни, низкая физическая активность и нерациональное питание. Оставшиеся 2% связаны с нарушениями обмена веществ, эндокринными заболеваниями, длительным приемом некоторых лекарственных препаратов (гормональных средств, антидепрессантов), а также наследственными факторами.