Более полувека принимавшие роды: в Актау чествовали ветеранов здравоохранения

В канун дня медицинского работника коллектив Мангистауского областного перинатального центра (ОПЦ) «Ана мен бала» чествовал ветеранов сферы здравоохранения, акушерок Патшахан Амирханову и Светлану Мадиеву. Обе почти всю жизнь работали в селе Тущикудук Мангистауского района, передает Lada.kz .

Встреча почетных гостей. Фото автора

Виновниц торжества поздравила директор ОПЦ Жапырак Епенова.

Эти люди являются живыми легендами нашего края. Несмотря на то, что обе работали в одной сельской больнице в селе Тущикудук, они обслуживали жителей всех аулов Мангистауского района. Трудились честно, беззаветно служа своему любимому делу. Сегодня их дети и внуки продолжают дело матерей, работая в нашем перинатальном центре. Они по-прежнему активны – Патшахан апай не перестает читать книги на казахском и русском языках. Светлана апай шьет и вяжет. Спасибо вам, наши дорогие, за ваш труд!, - сказала Жапырак Епенова.

Патшахан Амирханова и Светлана Мадиеву признались, что в такой роли, когда им оказывают почет, они оказались впервые.

Мы просто работали, не ожидая благодарностей и наград, позабыв о своих семьях. А вы, отдавая силы матери и ребенку, тем временем не забывайте о своих близких, - подчеркнула Патшахан апай под дружные аплодисменты молодых коллег.

А Светлана Мадиева добавила:

«Бывало только доберешься домой после работы, стук в дверь, кому-то снова требуется помощь, встаешь и дальше идешь. Транспорта особого не было, на дальние расстояния шли пешком. Работать надо до конца жизни!».

Для гостей был накрыт праздничный дастархан, им были преподнесены цветы, ценные подарки, вручены медали «Еңбек ардагері».

Патшахан Амирханова родилась 18 января 1938 года в селе Таучик. Она стала одним из первых местных фельдшеров Мангистауского района.

В 1958 году окончила медицинское училище в городе Гурьеве (ныне Атырау). Сразу после окончания учебы начала трудовую деятельность в медицинском пункте колхоза имени «40 лет Октября». В 1958-1959 годах работала фельдшером-акушером в медпункте Жынгылдинского района, затем – фельдшером районного противотуберкулезного диспансера.

Работала акушеркой в Тущыкудукской больнице. Почетный гражданин Мангистауского района.

Светлана Мадиевна Мадиева родилась 3 февраля 1941 года в селе Сайхын Ординского района Западно-Казахстанской области.

После успешного окончания средней школы в 1959 году поступила в медицинское училище города Атырау. В 1962 году по распределению была направлена заведующей медицинским пунктом в село Тущыбек Мангистауского района.

Как было отмечено на встрече, женщины-ветераны медицины – это особая гордость не только для родного села, но и для всего региона.