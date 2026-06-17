Саранча в регионе: в Мангистау сделали официальное заявление

В управлении сельского хозяйства и земельных отношений Мангистауской области прокомментировали ситуацию с нашествием саранчи в регионе, сообщает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

По данным ведомства, все профилактические и защитные мероприятия проводятся в плановом режиме и находятся под постоянным контролем специалистов.

Согласно прогнозам фитосанитарных служб, в этом году химической обработке подлежат 11 тысяч гектаров земель. Для проведения работ из местного бюджета были выделены необходимые средства. К обработке привлечены специализированная техника и профильные специалисты.

На сегодня уже обработано около половины запланированной площади. Основные работы ведутся в Бейнеуском и Мангистауском районах, где были выявлены очаги распространения вредителей.

Весь комплекс защитных мероприятий планируется завершить до конца текущего месяца, - заверили в управлении сельского хозяйства и земельных отношений.

Используемые препараты соответствуют требованиям фитосанитарной безопасности. Мониторинг ситуации проводится ежедневно, что позволяет оперативно реагировать на любые изменения и предотвращать угрозу для сельскохозяйственных угодий и пастбищ.

Рисков массового распространения саранчи на территории Мангистауской области в настоящее время нет.

Напомним, Мангистау накрыла волна саранчи.