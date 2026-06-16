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15.06.2026, 20:28

Мангистау накрыла волна саранчи: начата химическая обработка территорий

Экология 0 705 Лиана Рязанцева

Жители области сообщают в социальных сетях о нашествии саранчи. О принимаемых мерах по предотвращению распространения вредителя рассказали в Мангистауской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК, передает Lada.kz.

Фото создано с помощью искусственного интеллекта
Фото создано с помощью искусственного интеллекта

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В местных Instagram-пабликах жители региона сообщают, что в регионе наблюдается большое количество саранчи. Люди обеспокоены тем, что вредитель может нанести ущерб сельскому хозяйству.

Исполняющий обязанности руководителя Мангистауской областной территориальной инспекции Жолдас Сагынгали сообщил, что в текущем году на территории региона зафиксированы факты распространения саранчовых вредителей, из-за частых осадков и благоприятных погодных условий.

По его словам, в этой связи специалисты областной территориальной инспекции совместно с представителями методического центра на системной основе проводят мониторинговые и обследовательские мероприятия.

В ходе проводимых работ выявляются очаги распространения вредителей, а также территории с уровнем экономического вреда, превышающим пороговое значение. С указанием географических координат соответствующие материалы направляются в местные исполнительные органы и обслуживающие организации для принятия необходимых мер. Работы по химической обработке осуществляются подрядной организацией – ТОО «Магтоксин», - рассказал он.

Отмечается, что в рамках утверждённого плана по проведению химической обработки против стадных саранчовых вредителей предусмотрено 11,1 тыс. гектаров земель: Бейнеуский район – 9,1 тыс. га, Мангистауский район – 2,0 тыс. га. На сегодняшний день в Бейнеуском районе обработано 4,3 тыс. гектаров.

В целях снижения численности и предотвращения дальнейшего распространения вредителей завтра аналогичные мероприятия по химической обработке будут проведены на территории Тущыкудукского сельского округа. Основной целью проводимых мероприятий является защита сельскохозяйственных угодий, сохранение урожайности сельскохозяйственных культур и предотвращение массового распространения саранчовых вредителей, - заключил Жолдас Сағынғали.

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