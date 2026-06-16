В Мангистау нашествие каракуртов: в больницах отмечается недостаточный запас противоядия

Жители бьют тревогу: в городской среде отмечается большое количество каракуртов. Горожане обеспокоены тем, что ядовитые пауки появляются вблизи детских и игровых площадок. С начала года за медицинской помощью после укусов каракурта обратились уже 18 человек. В акимате области требуют усилить меры безопасности, передает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

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В социальных сетях жители Актау делятся видео, на кадрах которого запечатлён каракурт вблизи детских игровых площадок. Горожане обеспокоены таким соседством с ядовитыми пауками и просят власти принять меры.

В связи с увеличением роста численности каракуртов в регионе, сегодня, 15 июня, в акимате области состоялось специальное совещание под председательством заместителя акима Мангистауской области Аббата Урисбаева. В совещании приняли участие руководители медицинских организаций, представители департамента санитарно-эпидемиологического контроля, а также профильные специалисты.

Специалисты заявили, что из-за обильных осадков в текущем году ядовитые пауки каракурты появились раньше обычного, а их численность значительно возросла. С начала года за медицинской помощью после укусов каракурта обратились 18 человек.

Кроме того, по информации специалистов, в ряде медицинских организаций наблюдается недостаточный запас специальной сыворотки против яда каракурта. В связи с этим пострадавших приходится транспортировать в медицинские учреждения областного центра.

С учётом сложившейся ситуации акиматом были даны конкретные поручения по обеспечению своевременной медицинской помощи пострадавшим и профилактике укусов каракуртов. В частности, поручено сформировать необходимый запас противокаракуртовой сыворотки во всех городах и районах области, усилить разъяснительную работу среди населения, организовать уборку дворов и хозяйственных территорий, а также проведение дезинсекционных мероприятий.

Особое внимание уделено усилению мер безопасности в детских садах, летних оздоровительных лагерях и других учреждениях для детей. Также подчеркнута необходимость соблюдения мер предосторожности при уборке сухой травы и растительности.

Директор Мангистауской областной детской больницы Жанар Досжанова сообщила, что за последние десять дней в больницу поступили двое детей с признаками укуса каракурта.

У детей наблюдались сильная боль в месте укуса, боли в различных частях тела, тошнота, рвота, повышение температуры и выраженное беспокойство. Поэтому родителям необходимо уделять особое внимание безопасности детей на игровых площадках и в местах отдыха. В настоящее время дети получают необходимое лечение, их состояние стабилизировалось, - отметила Жанар Досжанова.

По итогам совещания заместитель акима области Аббат Урисбаев поручил ответственным ведомствам усилить профилактические мероприятия по борьбе с каракуртами, пополнить запасы необходимых препаратов и системно проводить информационно-разъяснительную работу среди населения.