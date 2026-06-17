Куда исчез главный флаг в Актау?

Фото из архива Lada.kz, улучшенные при помощи ИИ

Пустой флагшток напротив площади Ынтымак озадачил местных жителей.

Как сообщили в пресс-службе городского акимата, причина связана с проведением технических работ.

В настоящее время на площади ведутся работы по обновлению флагштока. На период их проведения флаг был временно снят.

После завершения всех необходимых мероприятий государственный символ вновь поднимут на прежнее место.

Сроки окончания работ чиновники не уточнили.