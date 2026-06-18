«Таза Қазақстан»: в Мангистау выявили 27 тысяч нарушений правил благоустройства

В нашем регионе выявили более 27 тысяч нарушений правил благоустройства и санитарного состояния с начала проведения акции «Таза Қазақстан», сообщает Lada.kz .

Фото департамента полиции региона

С 15 апреля 2024 года по настоящее время полицейскими проведено 1937 рейдовых мероприятий с привлечением 235 сотрудников полиции.

В результате принятых мер выявлено 27 308 административных правонарушений. Из них: 21 156 фактов нарушений правил благоустройства территорий населённых пунктов и 6 152 факта загрязнения мест общего пользования.

Также на территории области выявлено 27 стихийных свалок, информация по которым направлена в уполномоченные государственные органы и местные исполнительные органы для принятия мер по их ликвидации.

Особое внимание уделяется пресечению фактов незаконного вывоза строительных отходов. Выявлено 29 грузовых автомобилей, осуществлявших сброс отходов в неустановленных местах. Из них 27 машин водворены на специализированную штрафную стоянку.

В департаменте полиции региона призывают жителей и гостей региона соблюдать чистоту, бережно относиться к окружающей среде и не допускать нарушений правил благоустройства.