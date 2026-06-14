«Жалуйтесь»: жителям Мангистау предложили новый способ борьбы с мусором

Жители региона теперь могут сообщать о мусоре, стихийных свалках и других проблемах благоустройства через специальный Telegram-бот, сообщает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

Через Telegram-бот жители могут направлять обращения о мусоре на улицах, в общественных местах и на других территориях, а также сообщать о неудовлетворительном санитарном состоянии дорог, парков и других объектов.

Вся поступающая информация регистрируется в специальной системе, после чего операторы направляют ее в соответствующие государственные органы для рассмотрения и принятия мер.

Такой механизм позволит оперативнее выявлять и устранять проблемы, связанные с чистотой и благоустройством населенных пунктов, - отмечают в департаменте экологии.

Для того чтобы отправить жалобу, предложение или обращение, необходимо зайти в Telegram-бот Taza Qaz Bot. Для регистрации пользователю потребуется указать номер мобильного телефона и ИИН.

В управлении природных ресурсов и областном департаменте экологии призвали жителей региона поддерживать экологические инициативы и вносить свой вклад в благоустройство нашего региона.

В Telegram-бот можно перейти по ссылке здесь.