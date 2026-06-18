Очередное «всё по закону»: жители Актау выступили против строительства у дома

Жители Актау выразили протест против строительства магазина возле их дома. По их словам, предприниматель огородил территорию, где жители микрорайона отдыхают летом, и начал строительные работы. Люди недовольны тем, что строительство началось без предварительного обсуждения и каких-либо уведомлений. Предприниматель утверждает, что все работы ведутся в рамках закона, передаёт Lada.kz со ссылкой на КТК .

Скриншот из видео КТК

По словам жителей 26 микрорайона, когда рабочие начали устанавливать ограждение вдоль дороги, местные жители поинтересовались целью строительства. Тогда предприниматель сообщил, что на этом месте планируется открыть магазин хозяйственных товаров.

Жители выступили против строительства.

«Если нет инженерных сетей и утвержденной сметы, разрешение на строительство не должно выдаваться. Работы не должны начинаться, документы не должны оформляться. До нашего дома от фундамента не будет даже шести метров. Кроме того, есть пешеходная дорожка, до которой должно быть не менее трёх метров. Даже установленные колышки не соответствуют этому расстоянию. Мы против строительства!»,- говорит Мадина Абдуллаева.

Как рассказала другая жительница, на этом месте жители ближайших домов устраивали досуг своих детей.

«Каждый год здесь проводят праздники, в том числе новогодние мероприятия. Летом мы устраиваем пикники на зелёной зоне. Дети отдыхают, играют на траве, собираются здесь. Пожилые люди тоже гуляют в этом месте. Какой бы магазин здесь ни построили, он нам не нужен», - говорит Гульмира.

Владелица земельного участка утверждает, что все документы на строительство оформлены в соответствии с законодательством. По её словам, объект будет построен примерно за месяц, после чего здесь откроется торговая точка по продаже хозяйственных товаров.

«Мы получили этот участок от государства. Прошли все согласования и проверки, обращались во все государственные органы. Поскольку участок находится вдоль дороги, были проведены все необходимые экспертизы. Вот документы, они у моего мужа, можете ознакомиться и сфотографировать. Все документы имеются. Нам сказали подождать 15 дней и дождаться ответа через систему «Е-Өтініш». Если от уполномоченного органа поступит официальное предписание остановить строительство, мы выполним его. Мы действуем в рамках закона», - разъяснила Салтанат Имангазиева.

В акимате Актау сообщили, что земельный участок был предоставлен в рамках плана развития региона и поддержки предпринимательства. Согласно официальной информации, предприниматель получил все необходимые разрешительные документы на строительство.

Однако после жалоб жителей администрация города предупредила владельца участка о необходимости временно приостановить строительные работы.

«По обращению жителей на прошлой неделе была проведена встреча в акимате Актау. Предпринимателю разъяснили ситуацию и провели переговоры о временной остановке строительно-монтажных работ. Жителям также было рекомендовано обращаться с жалобами в уполномоченные государственные органы, если они не согласны с реализацией данного проекта», - сказал Асылан Атымтай, главный специалист отдела архитектуры и градостроительства акимата Актау.

По данным городского акимата, в течение ближайших 15 дней компетентные государственные органы рассмотрят обращение жителей и дадут правовую оценку ситуации. После этого будут определены дальнейшие пути решения вопроса.