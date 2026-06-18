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18.06.2026, 13:37

В Актау изымут землю для строительства парогазовой установки на ТЭЦ-2

Общество 0 3 057 Ольга Максимова

Акиматом начата процедура принудительного отчуждения земельных участков для государственных нужд. Соответствующее сообщение опубликовал городской акимат, передаёт Lada.kz.

Иллюстративное фото МСХ РК
Иллюстративное фото МСХ РК

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По данным администрации города, изъятию подлежат два земельных участка общей площадью 0,6400 гектара. Территория необходима для реализации проекта по строительству парогазовой установки на территории ТЭЦ-2.

Pемельные участки находились в частной собственности ТОО «Trinity GNS». Право собственности было оформлено на основании договора купли-продажи от 5 марта 2026 года. Целевое назначение земли — размещение и обслуживание производственной базы.

Напомним, о подписании инвестиционного соглашения по строительству парогазовой установки мощностью 160 МВт стало известно 14 марта. Реализация проекта направлена на развитие энергетической инфраструктуры региона и увеличение генерирующих мощностей.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Ждём развёртывания событий, держите в курсе.
18.06.2026, 12:44
askar1905
askar1905
Интересно на каких условиях вернуть землю. Хорошо заплатят или в центре города датут. 5 марта они покупают, 14 го уже решают вернуть :)))). Вот же случайность
18.06.2026, 08:45
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