В Актау изымут землю для строительства парогазовой установки на ТЭЦ-2

Акиматом начата процедура принудительного отчуждения земельных участков для государственных нужд. Соответствующее сообщение опубликовал городской акимат, передаёт Lada.kz.
По данным администрации города, изъятию подлежат два земельных участка общей площадью 0,6400 гектара. Территория необходима для реализации проекта по строительству парогазовой установки на территории ТЭЦ-2.
Pемельные участки находились в частной собственности ТОО «Trinity GNS». Право собственности было оформлено на основании договора купли-продажи от 5 марта 2026 года. Целевое назначение земли — размещение и обслуживание производственной базы.
Напомним, о подписании инвестиционного соглашения по строительству парогазовой установки мощностью 160 МВт стало известно 14 марта. Реализация проекта направлена на развитие энергетической инфраструктуры региона и увеличение генерирующих мощностей.
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