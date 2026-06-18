В Актау изымут землю для строительства парогазовой установки на ТЭЦ-2

Иллюстративное фото МСХ РК

По данным администрации города, изъятию подлежат два земельных участка общей площадью 0,6400 гектара. Территория необходима для реализации проекта по строительству парогазовой установки на территории ТЭЦ-2.

Pемельные участки находились в частной собственности ТОО «Trinity GNS». Право собственности было оформлено на основании договора купли-продажи от 5 марта 2026 года. Целевое назначение земли — размещение и обслуживание производственной базы.

Напомним, о подписании инвестиционного соглашения по строительству парогазовой установки мощностью 160 МВт стало известно 14 марта. Реализация проекта направлена на развитие энергетической инфраструктуры региона и увеличение генерирующих мощностей.