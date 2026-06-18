Земля на 870 миллионов тенге изъята у аэропорта Актау: прокуратура раскрыла детали

Приаэродромная территория. Фото сгенерировано с помощью ИИ

Как сообщили в Главной транспортной прокуратуре, участок площадью 50 гектаров был выделен под размещение полигона для твердых бытовых отходов. Однако нарушение требований земельного законодательства заключалось в том, что участок более 10 лет не использовался по целевому назначению.

По результатам прокурорской проверки и внесенного акта надзора земельный участок с кадастровой стоимостью 870 миллионов тенге возвращен в государственную собственность.

«Работа по выявлению нарушений земельного законодательства в приаэродромных зонах продолжается. Особое внимание уделяется вопросам соблюдения государственных интересов, а также обеспечению безопасности полетов вблизи аэропортов», — сообщили в надзорном органе.

Использование земель в пределах приаэродромных территорий находится под особым контролем и должно соответствовать требованиям законодательства