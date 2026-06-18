Президент Казахстана наградил врача из Мангистау

В Акорде 18 июня состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня медицинского работника. Президент Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды ряду медицинских работников, в числе которых мангистауский врач Жапырак Епенова, передаёт Lada.kz .

Жапырак Епенова. Фото: Акорда

Указом президента Казахстана за большой вклад в развитие отечественной медицины и кропотливый труд по охране здоровья населения страны Епеновой Жапырак Кенесхановне – директору ГКП «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения Мангистауской области – присвоено почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері».

«Поздравляю вас с Днем медицинского работника. В прошлом году мы впервые пригласили в Акорду медиков – представителей одной из самых благородных профессий, чтобы оказать им достойные почести. И сегодня, следуя этой доброй традиции, я искренне рад приветствовать вас здесь. Народная мудрость гласит: «Здоровье – главное богатство». Здоровье нации – это действительно наивысшая ценность для нашей страны. Поэтому развитие сферы медицины является стратегической задачей государства. Врачи играют особую роль в жизни общества. Безусловно, всеобщего признания достоин труд каждого работника, преданно служащего в сфере здравоохранения на благо людей. Наш народ уважает вас как представителей самой почитаемой профессии. В конечном итоге, медицинские работники вносят неизмеримый вклад в укрепление здоровья граждан – главного богатства нашей страны. Я как Глава государства выражаю искреннюю благодарность всем специалистам, которые самоотверженно трудятся в этой сфере», - обратился к собравшимся медикам Касым-Жомарт Токаев .

Епенова Жапырак Кенесхановна – акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, также обладает высшей квалификационной категорией по специальности «организация здравоохранения».Общий стаж работы в медицине составляет 36 лет.

Родилась 12 сентября 1966 года в селе Жетыбай Мангистауская область.

После окончания средней школы в 1983 году поступила в Алматинский государственный медицинский институт, а в 1989 году окончила Семипалатинский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело».

В период с 1990 по 2000 год работала врачом акушером-гинекологом отделения патологии беременности городского родильного дома. В последующие годы занимала должности заведующей отделением и заместителя директора по лечебной работе.

С 2020 года по настоящее время возглавляет Мангистауский областной центр матери и ребёнка.