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18.06.2026, 17:19

В Мангистау запретили сбор денег на выпускные и подарки учителям

Общество 0 1 361 Ольга Максимова

В Мангистауской области напомнили о запрете на сбор денежных средств для проведения выпускных мероприятий и приобретения подарков педагогам. Ограничения введены в связи с завершением учебного года и направлены на предотвращение незаконных денежных сборов в образовательных организациях, передаёт Lada.kz.

Иллюстративное фото: envato.com
Иллюстративное фото: envato.com

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Как сообщили в управлении образования Мангистауской области, меры приняты в соответствии с приказом министра просвещения от 29 апреля 2026 года и постановлением акимата области от 13 мая 2026 года. На основании этих документов региональным управлением образования был издан соответствующий приказ.

Согласно установленным требованиям, в организациях дошкольного, среднего, технического и профессионального образования запрещено проводить выпускные вечера и другие праздничные мероприятия в ресторанах, кафе, банкетных залах, столовых, на базах отдыха и на природе. Также под запрет попали банкеты, автокортежи, встречи рассвета и мероприятия у костра.

Кроме того, образовательным организациям не разрешается привлекать аниматоров, праздничные агентства и частные студии для проведения выпускных мероприятий. Запрещён и сбор денежных средств на подарки администрации школ, детских садов и педагогическим коллективам.

В управлении образования призвали родителей соблюдать установленные требования и уделять особое внимание вопросам безопасности детей.

Если гражданам станут известны факты незаконного сбора денежных средств в образовательных организациях, они могут сообщить об этом в Call-центр управления образования по телефонам 8 (7292) 60-75-15 и 109, а также обратиться в правоохранительные органы.

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