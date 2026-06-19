Область Улытау опередила Астану, Алматы и ряд нефтяных регионов по уровню зарплат

Согласно отчету Бюро национальной статистики о социально‑экономическом развитии Казахстана за январь-май 2026 года , среднемесячная зарплата в области Улытау в I квартале 2026‑го достигла 655 995 тенге, что выше, чем в Астане, Алматы и Атырауской области. Кроме того, средняя номинальная заработная плата региона выше и среднереспубликанского уровня в 461 486 тенге.

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По данным БНС, тройка регионов‑лидеров по уровню оплаты труда выглядит так:

Мангистауская область – 659 801 тенге;

область Улытау – 655 995 тенге;

Атырауская область – 652 950 тенге.

Таким образом, Улытау по размеру среднемесячной зарплаты обогнала оба мегаполиса: в Астане этот показатель составляет 609 725 тенге, в Алматы – 574 162 тенге, в Шымкенте – 350 374 тенге.

Отчет БНС также показывает, что Улытау не только удерживает высокую планку, но и продолжает наращивать доходы. Индекс номинальной заработной платы в регионе составил 109,5% к соответствующему кварталу прошлого года при 109,1% в среднем по республике. При сопоставимых темпах роста с нефтяными Мангистаусской (106,2%) и Атырауской областями (103,0%), Улытау демонстрирует более высокое увеличение реальных доходов, чем ряд других индустриальных регионов, включая Западно-Казахстанскую и Жамбылскую области.

Реальная заработная плата с учетом инфляции достигла 96,6% – это выше, чем в Атырауской области (91,8%) и Мангистауской области (94,9%) и сопоставимо с крупнейшими городами: 98,1% в Астане и 99,5% в Алматы.

В Улытау зарплаты растут чуть быстрее, чем в среднем по стране, а с учетом инфляции жители области теряют в покупательной способности меньше, чем в нефтяных регионах, и почти не уступают жителям Астаны и Алматы.

Следует отметить, что ключевым фактором высоких зарплат выступает горно‑металлургический комплекс и деятельность корпорации «Казахмыс», являющейся крупнейшим работодателем региона. Индексация оплаты труда и реализация крупных производственных проектов позволяют Улытау конкурировать за квалифицированные кадры наравне с нефтяными областями и мегаполисами.