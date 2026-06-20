В Актау открыли центр для детей с аутизмом

В Актау состоялось торжественное открытие центра специальных социальных услуг №4 для детей с расстройствами аутистического спектра. Здесь оказывают услуги детям с инвалидностью в возрасте от трех до 18 лет, имеющим расстройства аутистического спектра, передает Lada.kz .

Торжественное открытие центра. Фото предоставлено сотрудниками

Дети получают услуги по четыре часа в день в течение полугода.

Общая вместимость центра составляет 125 детей.

Здание Центра было реконструировано при поддержке акимата области за счёт средств местного бюджета, сумма финансирования – 609 миллионов тенге.

Материально-техническое оснащение обеспечено фондом «Қазақстан халқына» на сумму 124 431 668 тенге (сенсорная комната, акустическая кабина, мольберты, мебель и др.); корпоративными фондами «Samruk-Kazyna Trust» и «Қамқорлық» на сумму 27 985 321 тенге (медицинский кабинет, гончарная мастерская, кабинет робототехники, швейные машины, музыкальный кабинет, кухня, интерактивная панель и другое оборудование).

Услуги детям оказывают логопеды, дефектологи, психологи, специалисты по прикладному анализу поведения ABA (Applied Behavior Analysis) и другие. Наличие гончарной мастерской, швейной мастерской для девочек, столярной мастерской для мальчиков, кабинетов робототехники и Lego-конструирования, арт-терапии и других специализированных помещений позволяет предоставлять комплексную помощь. Наши специалисты совместно планируют виды занятий с ребёнком, оценивают их эффективность и координируют работу по коррекции и развитию каждого ребёнка, - рассказали сотрудники центра.

Центр открыт управлением координации занятости и социальных программ Мангистауской области в соответствии с постановлением главы региона.

Для поступления в учреждение необходимо оформить направление через государственные органы социальной защиты.

Адрес центра: Актау, 9-й микрорайон, здание №42.

Электронная почта: qamqorlyq.aktau@mail.ru.