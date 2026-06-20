Призвание – лечить: история одного из первых врачей Мангистау

Фото предоставила Айгуль Балабаева

Айгуль Балабаевой отметила, что на примерах жизни отдельных людей можно проследить особенности конкретных исторических периодов, тем более, если ли жизнь человека слагалась из увлеченного труда и огромной привязанности к своей земле. Именно таким человеком, по ее словам, был Есторе Уразаков – выдающийся врач, ученый и общественный деятель, посвятивший свою жизнь служению людям и развитию здравоохранения.

Есторе Уразаков родился 29 ноября 1909 года в Шетпе в семье бедняка. Очень рано он остался сиротой и уже с девяти лет был вынужден зарабатывать себе на хлеб нелегким трудом пастуха. По его собственным воспоминаниям, он мало чем отличался от многих сельских мальчишек того времени. Однако окружающие всегда отмечали в нем особую любознательность, пытливый ум и невероятное упорство.

Нелегкой была и жизнь Есторе в детском доме Форт-Александровска. Но именно тогда в нем сформировалось огромное стремление к знаниям. Благодаря своим способностям, трудолюбию и настойчивости он всего за три года с 1926 по 1928 годы окончил школу крестьянской молодежи и сельскохозяйственный техникум.

До 1930 года Есторе Уразаков успел поработать воспитателем, заведующим детским домом и руководителем школы крестьянской молодежи. Он искренне верил, что своими руками помогает строить новое общество. Голод, болезни и тяжелые жизненные условия он считал временными трудностями, будучи убежденным, что в будущем, которое они создают, всего этого уже не будет. В 1931 году Есторе Уразаков резко изменил свою жизнь, поступив в Казахский государственный медицинский институт. Этому было несколько причин: с одной стороны, профессия врача в народе всегда пользовалась большим уважением, с другой стороны туберкулез, инфекционные заболевания были страшной бедой жителей Мангистау в течение многих десятилетий. Есторе был убежден, что именно он должен сделать все, чтобы помочь людям. Институт он закончил с «красным» дипломом, но вернуться домой ему не удалось работал по направлению в Южном Казахстане, в Алматы, - рассказала Айгуль Балабаева.

Айгуль Балабаева подчеркнула, что связь с родным краем Есторе Уразаков никогда не терял. При его активном содействии в Мангистауском районе был открыт межколхозный туберкулезный санаторий «Тущибек», который долгое время оставался единственным лечебным учреждением республики, где для лечения туберкулеза использовался шубат.

Где бы ни работал Есторе Уразаков, он никогда не оставлял научную деятельность. В годы Великой Отечественной войны он предложил новый перевязочный материал на основе полыни, который мог заменить дефицитную вату и одновременно обладал антисептическими свойствами. Позднее, работая над проблемой детского травматизма, он получил авторское свидетельство на изобретение материала «коллосиликат», предназначенного для замены гипса. Есторе Уразаков является автором более 90 научных работ, а также нескольких художественных и публицистических произведений. При этом его многочисленные почетные звания и научные степени – заслуженный врач Казахстана, доктор медицинских наук, почетный член Общества хирургов и другие – не в полной мере отражают масштаб его вклада в развитие отечественного здравоохранения, - подчеркнула Айгуль Балабаева.

Однако главной наградой для него всегда оставалась возможность помогать людям. До последних дней своей жизни, вплоть до 1986 года, Есторе Уразаков сохранял неиссякаемую энергию, чувство высокой ответственности и убежденность в том, что человек способен изменить мир к лучшему своим трудом и преданностью делу.

История жизни Есторе Уразакова – это пример беззаветного служения людям, любви к родной земле и верности выбранной профессии. Его имя по праву занимает достойное место в истории отечественной медицины и остается символом высокого профессионализма, гуманизма и истинного врачебного призвания, - заключила Айгуль Балабаева.

Для справки

День медицинского работника в Казахстане отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. В этом году профессиональный праздник приходится на 21 июня. Профессиональный праздник установлен официальным указом Президента Республики Казахстан и объединяет врачей, фельдшеров, медсестер и других специалистов здравоохранения.