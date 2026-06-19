Из Актау до пляжа за 100 тенге: журналист Lada.kz проверил новый маршрут до баз отдыха

Добраться до баз отдыха на побережье стало проще. Корреспондент Lada.kz проверил новый маршрут и узнал, насколько он удобен для пассажиров.

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Жители и гости Актау теперь могут добраться до баз отдыха на общественном транспорте без пересадок. Ранее пассажирам приходилось ехать на автобусе №6А до воинской части 2018, а затем пересаживаться на маршрут №6Б, следующий до базы отдыха «Алау».

Как сообщили в городском акимате, маршруты №6А и №6Б объединены, а схема движения автобусного маршрута №6 изменена.

Теперь по направлению «Аэропорт – база отдыха «Алау» и обратно курсируют четыре автобуса. По словам чиновников, изменения направлены на повышение удобства для пассажиров и обеспечение стабильности движения общественного транспорта.

Корреспондент решил лично проверить работу нового маршрута. Отследить движение автобуса можно через мобильное приложение Avtobys, где в режиме реального времени отображается местоположение транспорта. Это позволяет не ждать автобус под палящим солнцем и заранее спланировать поездку.

Во время поездки водитель сообщил, что интервал движения автобуса составляет около одного часа. Маршрут работает ежедневно с 07:00 до 19:00 часов. Первый и последний рейсы отправляются как от аэропорта, так и от базы отдыха «Алау».

Отдельно стоит отметить комфорт поездки. Во время рейса корреспондент убедился, что в автобусе исправно работает кондиционер. Температура в салоне поддерживается на уровне около 22 градусов. Пока на улице стоит летний зной, внутри автобуса прохладно и комфортно, что особенно важно для пассажиров.

По словам водителя, новым маршрутом жители стали пользоваться активно.

Напомним, ранее редакция Lada.kz составила список и прейскурант действующих баз отдыха для жителей и гостей Актау.