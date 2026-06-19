18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.73
558.99
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
19.06.2026, 18:26

Из Актау до пляжа за 100 тенге: журналист Lada.kz проверил новый маршрут до баз отдыха

Общество 0 1 450 Сергей Кораблев

Добраться до баз отдыха на побережье стало проще. Корреспондент Lada.kz проверил новый маршрут и узнал, насколько он удобен для пассажиров.

Фото автора, улучшенное при помощи ИИ
Фото автора, улучшенное при помощи ИИ

Жители и гости Актау теперь могут добраться до баз отдыха на общественном транспорте без пересадок. Ранее пассажирам приходилось ехать на автобусе №6А до воинской части 2018, а затем пересаживаться на маршрут №6Б, следующий до базы отдыха «Алау».

Как сообщили в городском акимате, маршруты №6А и №6Б объединены, а схема движения автобусного маршрута №6 изменена.

Теперь по направлению «Аэропорт – база отдыха «Алау» и обратно курсируют четыре автобуса. По словам чиновников, изменения направлены на повышение удобства для пассажиров и обеспечение стабильности движения общественного транспорта.

Корреспондент решил лично проверить работу нового маршрута. Отследить движение автобуса можно через мобильное приложение Avtobys, где в режиме реального времени отображается местоположение транспорта. Это позволяет не ждать автобус под палящим солнцем и заранее спланировать поездку.

Во время поездки водитель сообщил, что интервал движения автобуса составляет около одного часа. Маршрут работает ежедневно с 07:00 до 19:00 часов. Первый и последний рейсы отправляются как от аэропорта, так и от базы отдыха «Алау».

Отдельно стоит отметить комфорт поездки. Во время рейса корреспондент убедился, что в автобусе исправно работает кондиционер. Температура в салоне поддерживается на уровне около 22 градусов. Пока на улице стоит летний зной, внутри автобуса прохладно и комфортно, что особенно важно для пассажиров.

По словам водителя, новым маршрутом жители стали пользоваться активно.

Напомним, ранее редакция Lada.kz составила список и прейскурант действующих баз отдыха для жителей и гостей Актау.

12
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь