За закрытое лицо - штраф: в Мангистау к ответственности привлекли 15 человек

На территории Мангистауской области проводятся профилактические и рейдовые мероприятия по выявлению лиц, нарушающих требования законодательства страны в части ношения одежды, препятствующей распознаванию лица, передаёт Lada.kz.
Нарушением признается ношение предметов одежды, закрывающих лицо до степени, препятствующей визуальному распознаванию человека. Запрет не распространяется на случаи, обусловленные погодными условиями и медицинскими показаниями. Также исключением является необходимость исполнения служебных обязанностей и при участии в спортивных и культурных мероприятиях.
Ответственность установлена статьей 434-3 Кодекса об административных правонарушениях. За первое нарушение предусмотрено предупреждение. Повторное нарушение в течение года уже влечет штраф в размере 10 МРП (43 250 тенге).
«С момента вступления соответствующих законодательных поправок в законную силу в Мангистау по данной статье к ответственности привлечены 15 человек», - сообщили в МВД РК.
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