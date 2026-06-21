За закрытое лицо - штраф: в Мангистау к ответственности привлекли 15 человек

На территории Мангистауской области проводятся профилактические и рейдовые мероприятия по выявлению лиц, нарушающих требования законодательства страны в части ношения одежды, препятствующей распознаванию лица, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

Нарушением признается ношение предметов одежды, закрывающих лицо до степени, препятствующей визуальному распознаванию человека. Запрет не распространяется на случаи, обусловленные погодными условиями и медицинскими показаниями. Также исключением является необходимость исполнения служебных обязанностей и при участии в спортивных и культурных мероприятиях.

Ответственность установлена статьей 434-3 Кодекса об административных правонарушениях. За первое нарушение предусмотрено предупреждение. Повторное нарушение в течение года уже влечет штраф в размере 10 МРП (43 250 тенге).