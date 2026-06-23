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23.06.2026, 12:03

В Мангистауской области отмечено снижение заболеваемости туберкулезом

Общество 0 1 158 Гульмира Садырова

С начала года в Мангистауской области зарегистрировано порядка 130 случаев заболевания туберкулезом. Показатель заболеваемости составил 15,7 на 100 тысяч населения. Об этом Lada.kz сообщила Гульнар Куркинбаева, заместитель руководителя регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Фото с сайта thorax-clinic.ru
Фото с сайта thorax-clinic.ru

В том же временном отрезке 2025 года фактов заболевания было зафиксировано меньше.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество заболевших снизилось на 13 случаев. Положительная динамика наблюдается и среди детей. За отчетный период уровень заболеваемости туберкулезом среди детского населения снизился в 1,8 раза, что соответствует уменьшению числа случаев на восемь. Туберкулез поддается профилактике и лечению. Своевременное обращение за медицинской помощью, регулярные профилактические обследования и ответственное отношение к собственному здоровью позволяют существенно снизить риск распространения инфекции, - напомнила Гульнар Куркинбаева.

Как передается туберкулез?

Инфекция передается воздушно-капельным путем при кашле, чихании или разговоре больного человека. При этом не каждый инфицированный заболевает: развитию активной формы туберкулеза способствует ослабление иммунной системы.

Каковы основные симптомы туберкулеза?

Длительный кашель более двух недель, выделение мокроты, иногда с примесью крови, повышение температуры тела, ночная потливость, слабость, быстрая утомляемость, снижение аппетита, потеря веса и боли в грудной клетке. При появлении подобных признаков необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Каковы меры диагностики?

Для диагностики заболевания применяются рентгенография органов грудной клетки, лабораторное исследование мокроты, проба Манту, Диаскинтест и современные молекулярно-генетические методы исследования. Раннее выявление туберкулеза значительно повышает шансы на полное выздоровление.

Каковы меры профилактики?

Основными мерами профилактики туберкулеза являются вакцинация новорожденных вакциной БЦЖ, регулярное прохождение медицинских осмотров, ведение здорового образа жизни, полноценное питание, отказ от курения и употребления алкоголя, соблюдение правил личной гигиены и регулярное проветривание помещений.

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