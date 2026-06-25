В Актау восстановят 5 600 квадратных метров внутримикрорайонных дорог

В Актау начались работы по ремонту и восстановлению поврежденных участков внутримикрорайонных дорог. До конца текущего года асфальтовое покрытие будет уложено на участках общей площадью 5 600 квадратных метров, передаёт Lada.kz со ссылкой на городской акимат.

Фото пресс-службы акимата Актау

По данным городской администрации, в настоящее время ведутся подготовительные работы к ремонту поврежденных дорожных участков в микрорайонах в 33 и 34, а также в Толкын-1, Толкын-2.

В ближайшие дни на указанных участках будет уложено новое асфальтовое покрытие. Просим жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением ремонтных работ, — сообщил главный специалист городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Актау Асет Баспаев.

В акимате отметили, что дорожные работы будут поэтапно продолжены и в других микрорайонах города.