Аким Актау поручил восстановить территории после раскопок инженерных сетей

После ремонтных работ коммунальных служб в ряде микрорайонов Актау не были в полной мере восстановлены элементы благоустройства. Аким города Абилкаир Байпаков дал поручение устранить выявленные недостатки и привести территории в порядок, передаёт Lada.kz .

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Под председательством акима города Актау Абилкаира Байпакова состоялось совещание, посвящённое состоянию восстановительных работ и благоустройства территорий после модернизации инженерных сетей.

В мероприятии приняли участие руководители областных управлений и отделов городского акимата, сотрудники коммунальных государственных учреждений, а также представители подрядных организаций.

Руководитель городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Бексултан Шалабаев заявил, что уровень благоустройства территорий после проведения ремонтных работ коммунальными службами не соответствует установленным требованиям.

По его словам, такая ситуация не только негативно сказывается на архитектурном облике города, но и вызывает обоснованные жалобы и недовольство со стороны жителей.

После завершения работ по модернизации трубопроводов, канализационных, водопроводных, электрических и интернет-сетей восстановление и благоустройство территорий выполняются не на должном уровне. По данному вопросу регулярно поступают обращения от жителей. Поэтому каждая подрядная организация и заказчик обязаны качественно и в установленные сроки выполнять возложенные на них обязательства, - отметил Бексултан Шалабаев.

По итогам совещания аким города дал ответственным организациям конкретные поручения по своевременному и качественному завершению восстановительных работ.