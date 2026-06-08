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08.06.2026, 13:39

Жителям Актау приходится более года ждать благоустройства территории из-за КЖСА

Коммунальная жизнь 0 2 542 Лиана Рязанцева

Жители 3 микрорайона пожаловались на работу коммунального предприятия ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА). По их словам, после первоначальных раскопок и восстановления асфальтового покрытия коммунальные службы вновь вскрыли его для проведения аварийных работ, однако повторное восстановление покрытия так и не было выполнено. В результате дорожное покрытие и пешеходные зоны находятся в неудовлетворительном состоянии. В КЖСА прокомментировали ситуацию, передает Lada.kz

Фото: Кадр видео, улучшенный с помощью ИИ
Фото: Кадр видео, улучшенный с помощью ИИ

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В редакцию Lada.kz обратились жильцы дома №111 3 микрорайона с жалобой на безответственную работу ГКП «КЖСА». По их словам, уже почти год они не могут добиться от предприятия восстановления асфальтового покрытия на участках, где ранее проводились ремонтные работы.

Уже больше года продолжается эта ситуация. Сначала раскопали, затем заасфальтировали, потом снова вскрыли. После этого засыпали щебнем, снова закопали, опять щебень насыпали. Мы думали, что положат асфальт, но этого так и не произошло – работу бросили. Уже больше года всё стоит без завершения. Почему они выполняют работу спустя рукава, почему так безответственно относятся к своим обязанностям? А нам приходится страдать, ходить с колясками по ямам, дышать пылью. Неужели нельзя сразу сделать качественно?, - жалуется житель дома Серик.

По словам жильцов, даже там, где асфальт имеется, он выполнен некачественно и уже начал разрушаться.

Возле своих колодцев коммунальные службы оставили ямы, и во время дождя всё размывается. Крышки колодцев повреждаются, автомобили проваливаются колёсами. Сколько можно проваливаться в эти ямы в дождливую погоду? В эти люки. Не дай бог, чтобы туда провалился ребёнок. Когда же наши коммунальные службы научатся оставлять после себя порядок и чистоту? Ведь они обязаны благоустраивать территорию после проведённых работ, - говорят жильцы.

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводится тендер на выполнение данных работ. К благоустройству они смогут приступить только после определения подрядной организации.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Ломать---не строить! Над этой компашкой нет контроля! Аким города спит!
08.06.2026, 11:39
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