ТОО «МАЭК»: Воду для полива огородов начнут подавать со следующей недели

Со следующей недели дачникам вновь начнут подавать воду для полива огородов. Об этом сообщили редакции Lada.kz в ТОО «МАЭК».

Фото создано с помощью искусственного интеллекта

В ТОО «МАЭК» назвали сроки возобновления подачи воды на дачные массивы.

В связи с необходимостью проведения мероприятий по восстановлению и оптимизации режима производства и потребления воды, поливы огороднических обществ были временно отложены. Подача воды на полив будет возобновлена со следующей недели в соответствии с установленным графиком, — заявили в пресс-службе предприятия.

Напомним, ранее жители нескольких садоводческих товариществ Актау сообщили о перебоях подачи воды для полива. По словам дачников, ограничения уже поставили под угрозу урожай и плодовые деревья, а многие владельцы участков опасаются повторения ситуации 2024 года, когда из-за нехватки воды погибли многолетние насаждения.